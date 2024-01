El impresionante cambio físico de Clara Chía desde que sale con Piqué

Después de unos primeros meses más que turbulentos, la relación que viven Gerard Piqué y Clara Chía Martí sigue teniendo un gran calado mediático, aunque las aguas circulan más tranquilas tras la mudanza de la tercera pata del culebrón, Shakira, a Miami junto a los dos hijos del ex jugador del Fútbol Club Barcelona. Clara y Gerard pueden pasear más tranquilos por Barcelona y hacer sus planes, eso sí, perseguidos por las cámaras, que precisamente han reflejado el gran cambio físico de la novia de Piqué desde hace unos meses.

Clara Chía ha estado mucho tiempo en el punto de mira, señalada por los seguidores acérrimos de una Shakira que la consideraba culpable de todo lo relacionado con su ruptura con Gerard Piqué, el padre de sus hijos. La joven fue perseguida al considerarla amante del ex futbolista y actual empresario, antes de que empezaran a ser novios. Por suerte para ella, todos esos rumores, memes e incluso canciones se han calmado, dando paso a un ambiente más relajado en el que se permite que la empleada de Kosmos Global Holding pueda ser ella misma de cara a la luz pública.

Sin embargo, a raíz de todas estas imágenes y del cambio de actitud de Clara Chía, se ha visto el gran cambio físico sufrido por la joven desde que sale con Gerard Piqué. Hablamos de una mujer doce años menor que Piqué, por lo que puede experimentar estas modificaciones debido a diversos motivos.

Todo se destapó con el primer selfie publicado oficialmente por Gerard Piqué en su cuenta de Instagram junto con su actual novia, y continuó con las fotografías en las que se había pillado a la pareja de escapada o por las calles de Barcelona. En ellas, se ve a una Clara Chía más elegante, preocupada por su look y que contrasta con lo poquísimo que se había filtrado con anterioridad, momento en el que fruto de las modas o de otra actitud, Chía no parecía cuidar tanto su imagen como en la actualidad.

El cambio de Clara Chía… y de Piqué

Los rumores, más allá del cambio de look en cuanto al atuendo se refiere, también hablan de la posibilidad de que Clara Chía se hubiera hecho algún retoque en forma de operación estética en el rostro, o bien que debido a algún tratamiento, luciera de otra manera. Esto, sumado a la elegancia con la que nos ha acostumbrado en los últimos tiempos, hace que la novia de Piqué se muestre como alguien incluso mayor de la edad que realmente tiene, acercándose en ese aspecto a su novio, quien a su vez habría optado por el camino opuesto, con looks más casuales que le aporten el punto del juventud que el DNI ya no refleja.