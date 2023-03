Gerard Piqué vuelve a ser noticia. El ex jugador del Barcelona ha concedido una entrevista al programa El món de RAC1 en la que ha hablado de muchos asuntos, entre ellos el Caso Negreira o la marcha del conjunto azulgrana, de su innovador formato con la Kings League, etc. Pero el ex jugador catalán también se ha referido a su turbulenta separación de Shakira. A Piqué le incomodó la cuestión del periodista sobre ella y sobre la canción, pero decidió responder con firmeza acerca de este tormentoso asunto.

Gerard Piqué habla de su vida privada

No se esperaba que el ex futbolista del Barça hablase de su vida privada, pero ante la pregunta del presentador sobre si había escuchado la famosa canción de Shakira, Piqué ha respondido y ha lanzado un dardo a su ex: «No quiero hablar del tema no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, los que somos padres, de intentar proteger a tus hijos. A partir de ahí cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien».

Piqué habla de sus hijos, Milan y Shasha

La estocada final se la dio cuando le preguntaron sobre la presencia de uno de sus hijos (Milan) en uno de los programas de la Kings League. «Yo con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y quiero que participen, si ellos quieren, en lo que ellos quieran. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene. Cada uno toma las decisiones que cree las mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma», añade Piqué al respecto.

Sobre su nueva vida fuera del equipo azulgrana, Piqué asegura que no añora ser futbolista profesional: «No lo echo de menos. Estoy muy bien. Supongo que es porque estuve muchos años y cuando lo dejas te das cuenta de la vida que te has perdido. Los fines de semana, por ejemplo. Veo el Barça, cuando puedo, pero no lo echo de menos».