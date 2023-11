Piqué y Casillas invierten en un misterioso negocio de urinarios inteligentes

La noticia es tal y como suena: Iker Casillas y Gerard Piqué se han aliado para apostar por un nuevo negocio, una start up, de urinarios inteligentes llamadas Kamleon. La empresa española ha contado con ambos ex futbolistas entre su lista de inversores, con una financiación inicial de un millón de euros en su primera ronda. Con ésta se espera que Kamleon comercialice su primer producto: S-Urinal. También se busca personal altamente capacitado técnicamente y un avance en su iniciativa tecnológica.

No es el primer negocio o aventura que inicia Casillas y Piqué, rivales con Madrid y Barça, aunque compañeros tanto en la selección española como en la Kings League. ¿Pero qué es exactamente Kamleon y por qué invierten en él los dos ex futbolistas? La star up española quiere revolucionar el concepto ya arcaico de los cuartos de baño e introducir en ellos la tecnología transformando por completo cada visita al inodoro.

Kamleon pretende que el cuarto de baño sea una experiencia inteligente y que la tecnología puede monitorear nuestra salud y bienestar cada vez que visitamos alguno de sus productos como será el S-Urinal. La tecnología que están desarrollando permitirá que sus urinarios sean capaces de analizar nuestra orina en tiempo real y conocer cuál es el estado de salud de cada individuo, detectando cualquier anomalía a tiempo, mejorando así el bienestar y la salud de sus usuarios en algo tan cotidiano como una visita al baño.

El nuevo y misterioso negocio en el que invierten Piqué y Casillas, S-Urinal, se trata del primer urinario inteligente del mundo que tiene la capacidad de medir la hidratación de sus usuarios, donde de manera instantánea el resultado del análisis a través de una pantalla que irá instalada en el mismo cuarto de baño, aunque también se puede consultar en un aplicación móvil.

La intención de Kamleon, tras esta importante inyección económica, es comercializar este primer prototipo del S-Urinal en el primer semestre del próximo año, en 2024, aunque en un primer momento enfocado al canal B2B de sectores como el deporte, fitness, bienestar corporativo y real estate.

«El S-Urinal nos permite conocer, de forma no invasiva, el nivel de hidratación de nuestro organismo, lo que puede tener un impacto significativo en nuestro rendimiento físico y cognitivo, en definitiva, en nuestra salud», explica el cofundador y director ejecutivo de Kamleon, Jordi Ferré, a través del comunicado de la empresa, en un momento en el que buscan concienciar sobre la necesidad de estar hidratados en todo momento y lo importante que puede er para todos la información sobre nuestra orina que desperdiciamos cada día.

Iker Casillas lleva tiempo apostando por la innovación en sus nuevas apuestas empresariales, donde parece reinventarse tras su retiro futbolístico. De hecho, su empresa Casillas World, en los últimos datos de 2022, dejó beneficios superiores a los 350.000 euros. No tan brillante le están saliendo a Gerard Piqué con sus apuestas de negocio. El globo de la Kings League comienza a pincharse a nivel mediático, con mucha menos audiencia que antes, además de su fiasco con la Copa Davis o su club de esports con Ibai Llanos, KOI, que no despega.