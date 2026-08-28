Pipi Estrada regresa a OKDIARIO para volver a dar las notas de la semana, con una sobresaliente para la afición del Real Madrid, que brindó un caluroso reencuentro a Mourinho. El periodista deportivo, da un notable a Morata, que vuelve a la Liga tras fichar por el Leganés, y suspende a Joan Laporta por negarse al homenaje a los campeones del mundo.