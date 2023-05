Wanda Nara asegura estar de nuevo separada de Mauro Icardi, aunque el delantero lo niegue. La influencer argentina, presentadora ahora de Masterchef en su país, es noticia durante las últimas horas porque ha indignado a sus millones de fans. La empresaria publicó una foto con varias personas asegurando que eran las 6:30 de la mañana y quedó demostrado que no era así, pues en uno de los teléfonos móviles que había sobre la mesa se veía la hora real del encuentro, algo que le han reprochado cientos de usuarios.

Una descarada mentira que no ha sentado nada bien entre sus followers, pues da la sensación de que Wanda Nara toma por tontos a todos esos fans que siguen su día a día en redes sociales. En la imagen, que generó una insólita polémica en las redes, se la ve a la influencer junto a Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, los jurados del programa de cocina que conduce en Argentina.

«6.30 AM desayunando con ellos. Los chefs de mi vida. Qué lindo trabajar con compañeros que se convierten en personas tan especiales en tu vida», escribió la ex de Mauro Icardi debajo de la publicación que compartió con sus más de 16 millones de seguidores en Instagram. «6,30 con esa cara, ¿podrán?», comentó en el posteo una seguidora de Wanda que, por su mensaje, recibió más de 40 respuestas.

Otros internautas comenzaron a mirar con atención todo lo que se veía en la imagen y descubrieron que el teléfono móvil de Martitegui que estaba sobre la mesa el reloj marcaba las 13.56. «Jajajaja en el celu dice que era la una del mediodía, Wan. No entiendo nada», «Celular de Martitegui: ‘No me quemés’» y «Bueno, en esa foto son las 2 de la tarde casi, no las 6.30» fueron alguno de los cientos de mensajes que recibió Wanda.