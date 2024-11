Pillan juntos a Álvaro Morata y Alice Campello en Milán tras su separación

Álvaro Morata y Alice Campello llevan haciendo vidas separadas desde el pasado mes de agosto tras anunciar ambos públicamente su separación después de ocho años de relación sentimental y tras haber tenido cuatro hijos en común. La ruptura sorprendió a todos por tratarse de una de las parejas más consolidades del mundo del deporte y las redes sociales, y según ambos la falta de entendimiento en ciertos aspectos fue la razón de que decidieran separar sus caminos en lo que se refiere al amor.

Sin embargo, ahora ambos han sido fotografiados juntos en Milán, donde viven después de que el futbolista fichase por el equipo rossonero el pasado verano. Alice Campello decidió mudarse a la ciudad en la que reside Morata para que estuviera más cerca de sus hijos, y recientemente se vieron con los pequeños y fueron cazados por un paparazzi de la revista Chi. En la citada publicación especulan con un posible acercamiento entre ambos, pero Morata siempre dijo que la ruptura era definitiva y lo normal es que se sigan viendo por el bien de los pequeños.

El jugador hablaba hace unas semanas de ello precisamente en una entrevista, refiriéndose a las «opiniones diferentes» que tenía con su ex mujer como única causa de la ruptura, dedicándole palabras de cariño, como ha sido habitual entre ellos públicamente desde que se supo que ya no estaban juntos. «Alice es una persona que me ha ayudado muchísimo, la quiero mucho y la respeto muchísimo», decía en la Cadena Cope.

Y en las últimas horas esas fotos en las que aparecen juntos parecen confirmar que la relación entre Morata y Campello sigue siendo amistosa o cordial, y que siguen unidos, como anunciaron al separarse, por sus cuatro hijos, actualmente de seis, tres y un año de edad. Como ya ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando ambos se reencontraron en Madrid por el inicio del curso escolar de los pequeños, Álvaro y Alice han vuelto a reunirse en compañía de ellos para una jornada familiar en Milán.

Un Álvaro Morata que fue hospitalizado este jueves después de sufrir un golpe en la cabeza durante el entrenamiento. El delantero, que ahora es duda para el partido ante el Cagliari en Serie A y para entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente para el próximo parón de selecciones, se sometió ya a pruebas instrumentales en el hospital de Legnano, en Milán (norte), que descartaron una lesión grave, informaron los medios locales.

El club, según las mencionadas fuentes, transmite por el momento cierta tranquilidad, aunque el jugador pasará la noche ingresado para mantenerle monitorizado constantemente. Por el momento, parece improbable que el madrileño, autor de uno de los tantos en la gran victoria milanista ante el Real Madrid (1-3), el pasado martes en la Liga de Campeones, pueda estar disponible para el duelo de la Serie A que se disputa en tan solo dos días. Este viernes, De la Fuente hará pública la lista para los duelos de la Nations League ante Dinamarca, el viernes 15 de noviembre, y Suiza, el lunes 18 de noviembre, para la que el jugador rossonero también es ahora seria duda.