Pillan a Anitta con un futbolista de la Liga por las calles de Sevilla

Los Grammy Latino han convertido a Sevilla en el epicentro de la música esta semana. Las mayores estrellas mundiales se dieron cita en la capital andaluza, y una de ellas fue cazada con un conocido futbolista de la Liga. Concretamente, fue la artista Anitta la que fue pillada con Ayoze Pérez, jugador del Real Betis, dando un paseo por las calles de la ciudad hispalense.

En un vídeo subido por ella se ve al futbolista canario, que aparecía de fondo, de ahí que quizás la brasileña no se percató al hacerlo público. Una Anitta que en su día fue relacionada con compatriotas suyos como Neymar o Vinicius, con quien tendría una gran amistad. Sin embargo, ella no suele hablar sobre su vida privada aunque no esconde que es muy activa en el apartado sexual, tal y como dijo en La Resistencia con David Broncano.

La de Ayosex con @Anitta no la visteis venir. Balones al 10 🪄🎩 pic.twitter.com/IxsvYgNoEN — Manu Socarrás (@M_Socarras) November 17, 2023



La cantante carioca se vio sometida a las típicas preguntas de Broncano, entre las que destacamos «¿cuánto dinero tienes?» y «¿cuántas veces has tenido sexo este mes?». Y fue en la segunda ocasión cuando Anitta le dio al presentador un zasca tremendo. «Amor, tienes que comprender que el último mes fue Carnaval en Brasil. El mes de Carnaval no se puede contar para hacer la media. Te pregunto, ¿acostarte con dos personas a la vez cuenta como una o dos veces?», contestó de una forma muy ingeniosa Anitta.

Larissa de Macedo Machado, ​ más conocida por su nombre artístico Anitta, es una cantante, compositora, presentadora y actriz brasileña que está teniendo un gran éxito en los últimos años. Y no sólo triunfa con su música, sino que también arrasa en las redes sociales con sus posados, con fotos en Instagram en las que presume de cuerpazo.

En su día fue relacionada con Neymar, con quien fue vista en Ibiza durante unas vacaciones. «Oye, ¿anduviste con Neymar o no?», le preguntó directamente un periodista en una entrevista. «Es mi amigo, pero no estábamos…», respondió Anitta en un primer momento. «Pero sí se besaron», insistió el presentador» . «Sí, pero esto no significa nada hoy en día, ¿significa algo?», confirmó la reggaetoner a sin pelos en la lengua. «¿Pero estuvieron juntos?», se interesó, a lo que Larissa de Macedo respondió negando con la cabeza.

Anitta reconoció también haber estado muy enamorada de Maluma tras haber tenido algo con él: «¿Te enamoraste de él?», le cuestionó el entrevistador. «Sí’», respondió sin dudarlo ni un segundo la cantante. «Todavía lo amo, lo amo mucho. Nosotros decimos que nos vamos a casar, pero después de vivir nuestra vida felices. Somos muy parecidos en la manera de divertirnos, las cosas que nos gustan…», desveló en esta participación en televisión que tanto dio que hablar en redes sociales. Ahora, ha Anitta ha sido vista con Ayoze Pérez, aunque no se sabe a ciencia cierta si tienen algo más que una amistad.