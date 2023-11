Shakira vuelve a acordarse de Piqué en los Latin Grammy con un discurso lleno de rencor

Shakira fue una de las protagonista en la gala de los premios Grammy en la noche de este jueves celebrado en Sevilla. La artista colombiana, gracias a la ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ logró el premio a mejor canción pop, mejor fusión/interpretación urbana, mejor canción urbana y, por último, canción del año. En su discurso de agradecimiento, volvió a acordarse de Gerard Piqué, padre de sus dos hijos Milan y Sasha.

La cantante colombiana subió al escenario en más de una ocasión y llevó a cabo varios discursos. Uno de ellos dedicado a sus hijos, pero también al padre de ellos, Gerard Piqué: «Qué felicidad. Este premio se lo dedico a mis hijos Milan y Sasha porque les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen.»

«Así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en la gira que pienso hacer, en el el público con el que voy a compartir; con ustedes. Y como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada solo se recuerda el futuro», decía a modo de indirecta sobre su ex pareja.

«Yo quiero compartir este Grammy con mis colegas, estos grandes talentos, de quienes he aprendido tantas cosas, gracias por tan buenos momentos. Y quisiera también compartir este premio con mi público latino, aquí en España, en Colombia Estados Unidos, en Latinoamérica. Mi público latino que me ha llevado a cumbres altísimas, a esos lugares a los que soñé desde que era una niña, y a quien le debo todo», comentó Shakira en su primer discurso todavía sin acordarse de Piqué.

«Y también quiero compartirlo con mi público español que han estado ahí acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que también he pasado en esta tierra que tanto he querido, pero que ni un solo día han dejado de darme cariño, apoyo, así que eso jamás se me olvidará, esto es para ustedes», decía Shakira agradeciendo a la gente de España, con la que compartió muchos momentos durante la etapa de Gerard Piqué en el Barcelona.

Anuncio de Shakira

Antes de la gala, la colombiana caldeó el ambiente al asegurar que sus hijos están mucho más felices desde que no viven en Barcelona. Este era una ataque directo a su padre, con el que mantiene una dura negociación por su custodia y por el lugar en el que viven. Fue el programa de Telecinco, Así es la vida, el que había anunciado que Shakira iba a salir a cantar en la noche del jueves en compañía de sus hijos en el escenario.

Y así fue, la cantante latina cantó la canción de ‘Acróstico’ junto a sus hijos, aunque estos no subieron al escenario como tal, sino que se emitieron imágenes de ellos cantando en un video que ya estaba grabado con anterioridad. Las pantallas del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla mostró a los menores cantando dos de las estrofas de la canción.