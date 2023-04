Pillan a Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, besándose con un conocido futbolista español

Todos las miradas están puestas en Alejandra Rubio. Dos meses después de confirmar su ruptura con Carlos Agüero, la hija de Terelu Campos es ahora relacionada con el futbolista Carles Aleñá. La influencer y colaboradora televisiva es la gran protagonista de la semana en el mundo del corazón y la prensa rosa, pues ha sido pillada y fotografiada besándose en la calle con el futbolista del Getafe y ex del Barcelona.

Unos meses después de anunciar su ruptura con Carlos Agüera, Alejandra Rubio vuelve a estar enamorada. Aunque su relación todavía todavía está dando sus primeros pasos, la nieta de María Teresa Campos está muy ilusionada con el catalán; y tanto es así que ya se lo ha presentado a su madre, que se mostró de lo más cercana y sonriente con su nuevo yerno durante su primer encuentro en una terraza cercana a su domicilio, como desvela Pronto, que publica también las fotos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Pronto (@pronto.es)



Por el momento parece que Alejandra, que acaba de cumplir 23 años, no quiere hablar de este incipiente noviazgo, pues ha sido preguntada por los reporteros y también en televisión y no ha confirmado ni desmentido nada. Carles Aleñá, el nuevo novio de Alejandra, fue canterano del Barcelona y ahora milita en el Getafe. Su vida personal también ha dado que hablar en la prensa rosa, pues su ex Ingrid Gaixas también es influencer. Después de ocho años de relación con ella y un hijo en común, ambos anunciaron su separación hace un tiempo.

Sin duda, es un momento cargado de ilusión para Alejandra Rubio. No obstante, hay que tener en cuenta que la familia de la colaboradora no pasa por su mejor etapa, a raíz de la situación de su abuela María Teresa, cuyo estado de salud es muy delicaado.