Pilar Rubio llevaba unas semanas sin publicar posados sugerentes, pero en los últimos días ha vuelto a revolucionar las redes sociales con una de esas fotografías con las que levanta pasiones entre sus millones de seguidores. La mujer de Sergio Ramos y madre de sus hijos aparece con un elegante y ajustado vestido negro luciendo escote y presumiendo de figura, una fotografía que en unas horas recibió más de 100.000 likes y cientos de comentarios, la mayoría de ellos piropos.

La colaboradora de El Hormiguero sigue adaptándose a su nueva vida en París, tal y como reconocía a la revista Elle, publicación para la que hizo este posado enmarcado en un reportaje que protagonizó hace unas semanas: “Me gusta mucho la gente, la ciudad. Cada plan es una vivencia irrepetible. Trabajo en Madrid y paso tiempo allí. Mi mayor reto ahora es intentar compaginar mi vida personal con la profesional. Y lo estoy consiguiendo. Así que lo que siempre pienso es que da igual dónde duermas».

Una Pilar Rubio que hace unos días fue muy criticada en las redes sociales tras enseñar su árbol de Navidad hecho con materiales «naturales y alternativos» como por ejemplo ramas o plumeros. «Un árbol de Navidad adornado con materiales naturales y alternativos, diferentes ramas y plumeros. Esperamos que os haya gustado la idea para ponerla práctica», decía la influencer.

Numerosos usuarios criticaron a la mujer de Sergio Ramos por no contar con sus hijos para montar el árbol y también por utilizar plumeros, pues muchos de ellos son de origen animal. «Pues a mí me parece que la esencia de un árbol es hacerlo en familia y que los protas sean los niños… Lo demás es postureo», «está chulo pero no es un árbol de Navidad verdadero. Le cambias la esencia de la Navidad» o «salvo por los plumeros que son de origen animal, el árbol es muy original», le decían.