Piastri se lleva la pole en China y da un golpe en McLaren con Alonso decimotercero y Sainz decimoquinto

Oscar Piastri demostró estar dispuesto a que el Mundial de Fórmula 1 2025 no sea un paseo militar de su compañero, Lando Norris, y volvió a abrir el debate en McLaren llevándose la pole (1:30.641) del Gran Premio de China. El australiano clasificó por delante del británico de nuevo y saldrá desde el primer puesto por primera vez en sus tres temporadas.

George Russell dio un sorpresón al filo del final, convirtiéndose junto a Piastri en el único en mejorar considerablemente los tiempos para hacerse con la segunda posición de la parrilla de salida a menos de una décima. Lando Norris, que se pensó que había quedado segundo, fue barrido al tercer puesto y Max Verstappen lo hará desde la cuarta.

Los Ferrari bajaron respecto al sprint, con Lewis Hamilton quinto por encima de Charles Leclerc, sexto, y el factor sorpresa lo ponían los Racing Bulls, con Isack Hadjar séptimo, aunque investigado por una salida peligrosa del pit lane que pudo fastidiar a Verstappen, y Yuki Tsunoda noveno. Kimi Andrea Antonelli, la perla de Mercedes, octavo y cierra el top 10 Alex Albon con el Williams, por segunda vez seguida en la Q3.

Mal sábado para los pilotos españoles, que se quedaron sin puntos en la sprint y en la clasificación para la carrera de este domingo a las 8:00 horas en el circuito de Shanghái fueron eliminados en la Q2. Fernando Alonso saldrá decimotercero, Carlos Sainz decimoquinto y ambos tendrán que remontar para buscar sus primeros puntos en este campeonato después de sus respectivos accidentes en Melbourne.

La sesión más igualada del fin de semana arrancaba con una primera tanda de mentirijilla que evolucionaba en un segundo intento demoledor para muchos por la increíble mejoría de la pista. Los tiempos cayeron a plomo y quien se confiase iba fuera. Alonso y Sainz apretaron y se metieron con holgura en la Q2, mientras que los dos Alpine se iban fuera en la Q1, también un Haas y un Sauber y el Red Bull de Liam Lawson.

Otro batacazo de Lawson

El neozelandés, nuevo piloto de la escudería austriaca, firmó el peor tiempo por segundo día consecutivo tras hacerlo en la clasificación del sprint y apeado en la Q1 de nuevo después de que le ocurriera en Australia. Pierre Gasly, Oliver Bearman, Jack Doohan y Gabriel Bortoleto acompañaban a Lawson de vuelta a los garajes. El mayor síntoma del impresionante efecto positivo del asfalto al rodar lo marcaron Hadjar y Tsunoda metiendo a los RB en segundo y tercer lugar.

Mantuvieron el ritmo los filiales cogiendo el cuarto y el quinto puesto en una Q2 en la que los tiempos no descendieron en exceso, lo cual pudo costar un susto a Ferrari, y que se llevó por delante a los españoles. Alonso y Sainz no pasaban el filtro, un resultado no tan raro para el asturiano, pero muy doloroso para el madrileño por las cotas a las que se había acostumbrado a aspirar en los últimos cuatro años.

Alonso y Sainz se quedan en la Q2

Esteban Ocon también caía, por delante de Nico Hülkenberg, Alonso, Lance Stroll y Sainz. Por primera vez el Aston Martin del asturiano estará por delante, mientras que Albon volvía a superar a su nuevo compañero en Williams metiéndose en la Q3, por lo que se convertía en un foco de estudio para extraer conclusiones positivas del equipo del piloto madrileño.

Piastri se lleva su primera pole

Piastri marcaba la referencia en los primeros intentos de la Q3 y se hacía con la pole provisional (1:30.703), por delante de Norris y Verstappen. Nadie pudo discutírsela al australiano, que se embolsaba la primera posición en qualy de su carrera, y Russell borraba a su compañero de la segunda posición con un gran tiempo para mejorar su marca anterior.

Así queda la parrilla en Shanghái