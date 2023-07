Philipsen deja a Cavendish sin récord y suma su tercer triunfo en el Tour

Jasper Philipsen volvió a imponerse al sprint. Tercera oportunidad para los velocistas en este Tour de Francia y tercera ocasión en la que vuelve a triunfar el belga. En esta ocasión, superó por la izquierda a Mark Cavendish, que se quedó cerquísima de hacerse con el récord de victorias en la historia de la carrera, pero deberá esperar aún para superar a Merckx. El de Alpecin se lanzó a por la victoria, cerrando a Girmay –que fue tercero– antes de salir a por el británico, al que superó en los metros finales para imponerse en la meta de Burdeos.

La resaca pirenaica dejaba una nueva oportunidad para los más rápidos del pelotón. La séptima etapa dejaba atrás la alta montaña y pasaba a un recorrido totalmente llano entre Mont de Marsan y Burdeos. Nueva oportunidad para Cavendish de sumar su victoria 35 en la ronda gala y superar, con ella, las 34 que le mantienen empatado a Merckx. Sin embargo, le volvió a batir Philipsen.

Esta vez, el del Astana se quedó más cerca que en las dos ocasiones anteriores. Encontró un hueco a la derecha del pelotón y no dudó en lanzar el sprint, poniéndose en cabeza, hasta que su ex compañero le pasó a toda velocidad en los metros finales. Volvió de nuevo el belga a mostrarse como el más fuerte de la carrera, sin dar opción a ninguno de sus rivales, en un día en el que los habituales Ewan, Pedersen o Jakobsen no estuvieron en la pelea por el triunfo. Tampoco un Van Aert al que después de exhibirse en los Pirineos no le quedaron fuerzas.

La etapa discurrió tranquila y sin sustos, durante los 170 kilómetros de recorrido. No hubo variaciones en la general, que se mantiene igual que tras el final de la etapa del jueves en Cauterets. Jonas Vingegaard solventó sin problemas su primer día de amarillo, manteniendo a Pogacar siempre a su rueda y con la misma diferencia de 25″ entre ambos.