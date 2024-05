Pelayo Sánchez hace historia en el Giro de Italia ganando la sexta etapa

Pelayo Sánchez ha hecho historia al ganar su primera etapa del Giro de Italia. El corredor de Movistar ha dado la sorpresa al sprint, imponiéndose al sprint en la línea de meta a Julian Alaphilippe. A sus 24 años, se ha impuesto contra pronóstico en Rapolano Terme y ha roto con un maleficio para el ciclismo español que duraba cinco años. Desde 2019, cuando ganó Pello Bilbao, no se producía una victoria para nuestro país en la ronda italiana.

Al término de la etapa, Pelayo Sánchez se ha mostrado emocionado por la victoria, que llega en su primera participación en una de las tres grandes carreras de la temporada: «No, esto es increíble. No tengo palabras, es una locura. He intentado salvar desde el principio para tener la energía, la forma y hoy he cogido la fuga, pero no podía imaginarme que podía llevarme esta victoria. No tengo palabras. Sabía que iba a ser difícil, todo el día a tope y lo he salvado, he salvado energía para tener mi momento».