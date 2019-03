Pedro Morata, expedientado por descalificar a Murthy y Carlos Soler

El periodista ha arremetido contra el presidente del Valencia y contra Carlos Soler por declinar la invitación a su programa. La Cadena SER ha expedientado a Pedro Morata por sus descalificaciones.

Las declaraciones de Pedro Morata, jefe de deportes de la Cadena SER en Valencia, en las que arremetía contra Anil Murthy, Carlos Soler o Rafa Benítez, entre otros, han tenido consecuencias inmediatas para el periodista. La emisora le ha abierto un expediente informativo por vulnerar su código ético.

Pedro Morata hizo un programa especial para celebrar el centenario del Valencia y no le gustó nada que su presidente, Anil Murthy, decidiera declinar su invitación a estar presente en dicho espacio. El periodista calificó de “incomprensible” su actitud. Al parecer el dirigente estaba en una charla de negocios en Barcelona. “¿Qué coño entiende él de negocios?”, se preguntó Pedro Morata; añadiendo un comentario aún más desafortunado. “Has engordado, ¿te has visto? Has echado un culo fondón que quiero que te veas“.

Desatado, el jefe de deportes de la Cadena SER en Valencia, también ha cargado contra uno de los pilares de la plantilla, Carlos Soler: “Está sobrevalorado como futbolista y como persona es un informal, un impresentable y poca persona. Es un niñato”.

El malestar de Pedro Morata se debía a que varias personalidades relacionadas con el conjunto che habían declinado la invitación a su programa, algo que quedó latente cuando se refirió así a Rafa Benítez: “Se la ha pasado por el arco del triunfo. Yo le conozco: es un gran entrenador, pero egoísta como él solo“.

El periodista responsabilizó en gran medida a Álex navarro, director de comunicación del Valencia por su “visión miope” en este asunto. “Mientras no le dé un folio mal escrito o una ostra en mal estado a Murthy, seguirá como director de comunicación“, agregó.

Las reacciones de Murthy y de la SER a las palabras de Pedro Morata

La SER ha expedientado a Pedro Morata por vulnerar el código ético tal y como ha hecho público la cadena: “El expediente es contradictorio y se resolverá tras estudiar la grabación del programa y las alegaciones de dicho periodista“. La emisora ha agregado que “no comparte las manifestaciones descalificatorias”.

Anil Murthy, presidente del Valencia, también se ha pronunciado al respecto mandando el siguiente mensaje a Pedro Morata a través de Twitter: