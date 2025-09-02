Pedri no supera el «no» del Real Madrid: «Fue raro, me dijeron que no daba el nivel…»

El Barça fichó a Pedri en el verano de 2019, aunque no fue un año más tarde, tras estar aquel año cedido en Las Palmas, cuando recaló en las filas culés. El traspaso final ronda los 30 millones de euros, tras cumplir prácticamente todas las variables que se incluyó en su fichaje. Pero mucho antes de aquel movimiento, un aún más joven Pedri tocó a la puerta del Real Madrid, donde hizo una prueba que no salió del todo bien para el canario: fue rechazado.

Así lo recuerda Pedri estos días, concentrado con la selección española y siendo uno de los principales baluartes del Barça en estos momentos, el canario ha reconocido que cuando hizo «la prueba en Valdebebas fue raro; me dijeron que no daba el nivel y me fui para mi casa». El Real Madrid tuvo la oportunidad de firmar a Pedri para su cantera, para La Fábrica, pero en aquella prueba el mediocentro no mostró las cualidades que hoy atesora, un recuerdo que no borra de su cabeza el actual jugador del Barça.

No es de lo único que ha hablado Pedri durante su concentración con España. El jugador del Barça también narra cómo vivió sus primeros años con el Barça, sobre todo en los meses más difíciles cuando tras jugar una cantidad bárbara de partidos en su primer curso, cayó lesionado y le costó volver a su mejor nivel.

«Se dijeron muchas cosas de mí que eran mentira, que si salía mucho y por eso me lesionaba… son cosas que duelen», explica Pedri González en una entrevista Onda Cero, donde se abre en canal: «Todo el mundo puede poner lo que sea y la gente lo cree; da rabia porque son mentiras. Con trabajo luego se callan bocas».

En lo referente a la actualidad culé, fue inevitable no hablar de esta pasada jornada ante el Rayo Vallecano y el raro partido en Vallecas, con el VAR como protagonista: «No sabía ni cuándo había ni cuándo no había VAR. Al principio decían que no había, a la mitad del partido sí, luego otra vez no… Hay que mejorarlo para que sea mucho más seria la competición. Lo mejor hubiera sido que si se empieza con o sin VAR se hubiese terminado igual. Es un poco extraño estar en medio del partido y que te digan ahora sí, ahora no».

Sobre el polémico penalti de Lamine Yamal, Pedri responde: «La he visto una o dos veces, es verdad que en el campo yo estoy justo detrás y se escucha una patada, un ‘plas’ pero bueno, le pregunté si era penalti en el momento y él me dijo que sí y lo pitó el árbitro. Como es una jugada de estas que dicen que es gris, igual lo hubiesen llamado y lo hubieran visto en la pantalla».

En cuanto a las novedades este año en el Barça en lo relativo a fichajes, Pedri confiesa su admiración por Joan García, al que define como «increíble» y del que anota: «Me ha impresionado mucho por cómo se impulsa, lo rápido que es; nos va a ayudar mucho porque es un portero top».

Por último, Pedri da su predicción por el Balón de Oro: «Lamine, Dembélé y Pedri. Para todo futbolista es un sueño ganar el Balón de Oro; ojalá lo pueda ganar uno de nuestro equipo».