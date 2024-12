Parrilla de salida y clasificación de la F1 para la carrera del GP de Abu Dabi 2024

La Fórmula 1 llega a su fin con el Gran Premio de Abu Dabi, la última prueba de un Mundial 2024 que ya tiene a Max Verstappen como campeón, pero que todavía tiene cosas en juego. Este sábado, en el día previo a la carrera, Lando Norris se llevó una gran pole, la última de la temporada. Así queda la clasificación y parrilla de salida para el Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1.

Norris se llevó una pole con su compañero Piastri segundo, por lo que McLaren toca el Mundial de Constructores al tener a sus dos pilotos en primera línea. En tercer lugar, aparecerá en la parrilla de salida de la carrera del domingo un Carlos Sainz que salva a Ferrari en la que es su última carrera con la escudería italiana.

El top-5 de la clasificación en Abu Dabi lo completan el sorprendente Haas de Nico Hulkenberg y el campeón del mundo Max Verstappen. Por su parte, Fernando Alonso exprimió al máximo su Aston Martin y lo llevó a una meritoria octava plaza, entrando en la Q3.

La noticia durante la clasificación estuvo en dos eliminaciones tempraneras, las de Lewis Hamilton y las de Charles Leclerc. Ambos no llegaron a la Q3, que sí alcanzaron Carlos Sainz y Fernando Alonso. En el caso de Hamilton, el inglés no llegó ni a la Q2, porque fue eliminado en la Q3, y saldrá 17º en Abu Dabi, que es su última carrera con Mercedes. Su próximo compañero, Charles Leclerc, no llegó tampoco a la Q3 tras eliminarle su mejor vuelta en la Q2 y saldrá último, porque a pesar de que el monegasco quedó en 12º lugar, tiene una sanción de 10 puestos, por lo que saldrá último en Abu Dabi.

Este traspié de Leclerc pone prácticamente imposible que Ferrari pueda ganar el Mundial de Constructores, que es a lo que aspiraba la escudería italiana. A Abu Dabi llegaron 21 puntos por detrás de McLaren, algo difícil de remontar, pero ahora mucho más difícil al salir Leclerc en última posición.

Esta clasificación de Abu Dabi es la última de una temporada en la que en lo que se refiere al Mundial de pilotos hay todavía una pelea, la de la segunda posición. Pero al igual que ocurre con el de Constructores, a Leclerc se le pone muy difícil superar a Lando Norris, que es ahora segundo a falta de la carrera, con ocho puntos de ventaja sobre el monegasco.

Así queda la clasificación para el GP de Abu Dabi de F1