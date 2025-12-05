Parecen Skechers pero son de Decathlon: las zapatillas de senderismo por menos de 40€ que recomiendan los podólogos

Decathlon está arrasando con estas zapatillas cómodas, resistentes y baratas para caminar por el campo. Parecen unas Skechers, pero se trata de las Quechua NH100 WP, unas zapatillas de senderismo impermeables para mujer que cuestan menos de 40 euros y que según muchos podólogos cumplen con varios requisitos básicos para cuidar los pies en caminatas suaves o rutas de fin de semana. Su diseño sencillo y urbano engaña, pues aunque a primera vista parecen deportivas para el día a día, están pensadas para rendir mucho mejor en terrenos naturales, caminos húmedos y superficies inestables.

Lo primero que suele llamar la atención es la comodidad. Estas zapatillas llevan una entresuela flexible de EVA, un material muy utilizado en calzado deportivo por su capacidad para absorber impactos. En la práctica esto se nota en que, tras varias horas caminando, las articulaciones sufren menos y la pisada resulta más suave. Para las que tienen pies sensibles o molestias habituales en talones o rodillas, este tipo de amortiguación es justo lo que un podólogo suele recomendar, un calzado que acompañe el movimiento, en vez de obligar al pie a adaptarse a él. También cuentan con una suela con certificación de agarre, algo especialmente útil cuando el camino está mojado o cubierto de hojas. No son unas zapatillas para montaña dura, pero sí dan seguridad en terrenos sencillos sin obligarte a invertir en calzado técnico más caro.

Otro punto fuerte es la impermeabilidad, una característica poco habitual en zapatillas de este precio. Incorporan una membrana que mantiene el pie seco durante un par de horas bajo la lluvia, suficiente para rutas cortas, paseos por bosque o días en los que el terreno sigue húmedo. Y aunque no sustituyen a unas botas de trekking más serias, cumplen de sobra si tu idea de senderismo es pasear por caminos rurales o hacer rutas fáciles los fines de semana. De hecho, muchos expertos coinciden en que, para quienes no practican montaña de forma intensiva, a menudo es mejor empezar con un calzado ligero, flexible e impermeable como este, antes que saltar directamente a botas demasiado rígidas.

Las zapatillas de senderismo que arrasan en Decathlon

Los podólogos suelen insistir en tres cosas: buena amortiguación, suela adherente y mantener el pie seco. Estas Quechua NH100 WP cumplen esas tres condiciones sin complicaciones ni tecnicismos. Y aunque no están pensadas para superar grandes desniveles o terrenos rocosos, sí resultan ideales para largas caminatas por caminos cómodos, rutas familiares o incluso para las que simplemente disfrutan paseando por parques, senderos costeros o entornos verdes. También ayudan a prevenir problemas habituales como ampollas, irritaciones por humedad o sobrecargas musculares, algo que mucha gente sufre por usar deportivas demasiado lisas o diseñadas solo para ciudad.

Otro detalle que explica su éxito es que no parecen zapatillas de montaña. Su estética recuerda más a unas zapatillas urbanas o incluso a modelos de marcas como Skechers. Para aquellas que no quieren llevar un look montañero pero sí buscan comodidad extra, esto es una ventaja enorme. Combinan con ropa casual, no pesan casi nada y pueden usarse tanto para caminar por el campo como para el día a día sin que parezca que vas de excursión.