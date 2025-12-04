Adiós a las existencias: esta bicicleta eléctrica de Decathlon está volando en tiempo récord

Si estás buscando una bicicleta eléctrica, esto te va a interesar. Y es que hay un modelo de la marca Evercross que vende Decathlon que está volando de las estanterías a una velocidad que nadie imaginaba. En cuestión de días, la ebike de 26 pulgadas con motor de 250 W, batería de 36 V y doble suspensión ha pasado de ser una opción interesante a convertirse en un auténtico objeto de deseo por su actual precio, pues está rebajada de 1499,99 euros a 649,99€, un auténtico chollo que muchos ya han aprovechado.

Esta bicicleta eléctrica, pensada lo mismo para moverse por la ciudad que para escapadas por montaña, ha llamado la atención por una razón muy simple, y es que ofrece muchas prestaciones por un precio más bajo que el de las bicicletas eléctricas más populares del mercado. En un momento en el que las e-bikes suelen superar los mil euros con facilidad, este modelo es una ganga y por eso está volando tanto en tiendas físicas como en la web de Decathlon. Su motor de 250 W cumple con la normativa, la batería promete una autonomía razonable y la doble suspensión añade un plus de comodidad que no se suele ver en gamas tan económicas.

Decathlon arrasa con esta bicicleta eléctrica

Los primeros compradores parecen encantados con la jugada porque destacan que la asistencia al pedaleo es suave, que la batería aguanta sin problemas los trayectos diarios y que la bici, en general, transmite buenas sensaciones. Muchos la describen como una opción redonda para quien quiere iniciarse en el mundo de las bicicletas eléctricas sin dejarse el sueldo del mes. Esa mezcla de buenas opiniones y un precio muy tentador ha hecho que las existencias se estén agotando rápido.

Los que han logrado hacerse con una unidad explican valoran muy positivamente la compra. Hablan bien de la experiencia general, del montaje sencillo y del rendimiento para el día a día. No es la bicicleta eléctrica definitiva ni la más potente del mercado, pero por lo que cuesta ofrece un equilibrio muy convincente. Habrá que ver con el tiempo si su durabilidad cumple expectativas y si la marca responde bien a los usuarios cuando empiecen a necesitar recambios o revisiones. En cualquier caso, una rebaja de 850 euros en una e-bike no es algo normal, de ahí el gran éxito que está teniendo en cuanto a ventas, pues un modelo similar de cualquier otra marca puede costar fácilmente 500-600 euros más, y esa diferencia no es poca cosa…

Esta bicicleta eléctrica Evercross vendida por Decathlon ha vivido un ascenso meteórico. Apareció casi sin hacer ruido, se convirtió en la favorita del público en pocos días y ha terminado prácticamente agotada. Una mezcla explosiva de precio, prestaciones y opiniones positivas ha llevado a un desenlace que muchos no esperaban, pues quien la quiera tiene que decidirse rápido. Y eso deja una lección clara para los próximos lanzamientos: cuando el producto es bueno y el precio acompaña, la disponibilidad puede durar menos que una oferta del Black Friday.