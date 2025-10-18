El papel de Tebas como intermediario en la posible venta del Sevilla

Javier Tebas podría jugar un papel importante como intermediario en la posible venta del Sevilla. José María del Nido Carrasco, presidente del club, estaría estudiando dejar la entidad de Nervión en otras manos si llega una buena oferta. Como parte de un movimiento estratégico, el Sevilla anunció en marzo de 2024 un préstamo por parte de Goldman Sachs para refinanciar la deuda del club a largo plazo –10 años– por valor de 108 millones de euros.

Todo parece indicar que el máximo mandatario del conjunto hispalense está meditando vender el club en un futuro. Para ello es importante sanear todo lo posible las cuentas del cuadro hispalense, así su valor de mercado aumenta y podría moverlo en el mercado con mayor facilidad. El Sevilla es uno de los grandes clubes de España, y el que más títulos de Europa League ha ganado con siete, pero desde la salida de Monchi el equipo se ha derrumbado.

Este año les costó arrancar en Liga, donde sumaron cinco derrotas y un empate en las seis primeras jornadas. La afición se veía otra vez luchando en la zona baja de la tabla, pero Matías Almeyda ha logrado darle la vuelta a la situación con las victorias frente a Rayo y Barcelona, que han devuelto la ilusión a la afición. Mientras tanto, en los despachos, Del Nido Carrasco sigue allanando el camino hacia una futura venta.

En este sentido, Javier Tebas juega un papel fundamental. Los fondos de inversión están al acecho para intentar adquirir el Sevilla. Uno de ellos, el que más se ha acercado al precio que pide el club, es Football.Enterprises Inc. que han llamado al presidente de la Liga para pedirle que les ponga en contacto con Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, según desvela El Correo de Andalucía. De momento no hay nada acordado ni cerrado y Football.Enterprises Inc. no es el único fondo de inversión interesado en comprar el equipo.

Cabe resaltar que el fondo de inversión que entre deberá hacerse cargo de la deuda de 108 millones de euros. Según el citado medio se desconoce el precio por el que se ha puesto a la venta el Sevilla Fútbol Club, tan sólo existen referencias de cuando José María del Nido Benavente, padre de Del Nido Carrasco, se lo vendió a los americanos. El precio de las acciones era de 2850 euros cada una. El abogado tenía entonces 104.000 acciones, que equivalían a unos 296 millones de euros. Todo está por decidir, pero el papel de Tebas podría ser clave para terminar de desbloquear la posible venta del Sevilla.