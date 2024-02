El palo de Fornals a la Liga de Tebas: «No la veía porque me parecía aburrida»

Pablo Fornals fue uno de los grandes protagonistas en la victoria del Betis por 0-2 ante el Cádiz este viernes. El recién llegado a las filas del cuadro verdiblanco disfrutó de su primera titularidad y demostró la gran calidad que atesora en sus botas con un sensacional gol con su pierna zurda, imposible para Ledesma. El ex del West Ham, al concluir al encuentro, tuvo unas palabras de elogio hacia la Liga, pero no antes sin lanzar un gran palo a la competición presidida por Javier Tebas.

«No veía fútbol español por lo aburrido que me parecía. He vuelto a verlo hace tres semanas y me ha sorprendido el ritmo de juego», decía el futbolista castellonense a pie de campo tras finalizar el encuentro que se saldó con victoria para su equipo.

Y es que Pablo Fornals fue uno de los cientos de jugadores que ha abandonado la Liga en los últimos años dirección Inglaterra, una liga que ha demostrado ser infinitamente superior a la española. Ya no sólo en términos económicos, que también, sino en el aspecto táctico, técnico y el ambiente que se respira en cada choque. El centrocampista español abandonó España en la temporada 2019/2020 y ha estado un total de cinco temporadas en el West Ham inglés. Ahora, el ex del Villarreal y Málaga ha regresado a la Liga para dar un salto de calidad a un Betis que tiene el objetivo de volver a entrar en Europa una temporada más.

En los micrófonos de DAZN, Fornals mostró su felicidad por haber disfrutado de su primera titularidad con la camiseta del Betis y por haber ayudado al equipo en la victoria ante el Cádiz, que cada vez tiene más complicada la permanencia en Primera División: «Estoy muy agradecido por la oportunidad y feliz por marcar en mi primera titularidad. Ha sido un partido muy completo del equipo desde el primer minuto».

«Al final cuando piensas en volver a España a un equipo como el Betis da miedo pensar en cómo encajar, porque es un conjunto de jugadorazos, pero también es más fácil brillar y ahora sólo hay que seguir trabajando fuertes para dar alegrías al beticismo», añadió el futbolista.

Fornals quiere la Conference

Nada más acabar el encuentro, Pablo Fornals quiso prácticamente olvidar los importantísimos tres puntos ante el Cádiz y quiso centrarse desde ese mismo instante en el partido que tiene el Betis este jueves en Europa, en la tercera competición del viejo continente, en la Conference League ante el Dinamo de Zagreb: «A seguir compitiendo. La jornada pasada empatamos, ahora hemos ganando y ahora hay que pensar en el partido europeo. Mirar más allá es equivocarnos. Nos quedan cuatro meses para competir en cada partido».