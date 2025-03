El pacto de Junts y Sánchez sobre la inmigración hubiese dejado a Messi sin ser jugador del Barça

El pacto entre el PSOE y Junts, por el que ceden a Cataluña las competencias en inmigración, tendría también un efecto en el fútbol. Las dos formaciones políticas llegaron a un acuerdo que supone una nueva cesión de Pedro Sánchez a la formación liderada por Carles Puigdemont en su afán por seguir en La Moncloa. Este pacto, y las intenciones de los independentistas en este pacto, afectaría y mucho al fútbol y en concreto al Barcelona. Por ejemplo, Leo Messi jamás hubiera jugado en el club azulgrana.

En concreto, Sánchez traspasa las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, tal y como adelantó OKDIARIO que pasaría hace una semana. Se trata de una nueva cesión a Junts como pago a su apoyo al último decreto ómnibus aprobado en el Congreso de los Diputados.

Dentro de este pacto, la formación independentista liderada por Puigdemont quiere pedir el catalán como requisito obligatorio para obtener permisos de residencia en Cataluña. «Se va a pedir que la lengua sea un requisito, claro que sí», expresó Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados. «Si tienes ganas de construir una vida en un país que no es el tuyo, no hay integración plena si no conoces la lengua. Es nuestra legua materna y tenemos todo el derecho a vivir plenamente en catalán como bien vive en España ejerciendo el castellano», continuó la diputada catalana.

Si esto finalmente se lleva a cabo, equipos como el Barcelona (y realmente todos los clubes catalanes) se verían afectados, porque muchos de los jugadores que llegan a Cataluña a jugar al fútbol no saben catalán. Y de ahí que se ponga el ejemplo de Leo Messi, que llegó al Barcelona sin saber el catalán y se fue de la Ciudad Condal sin saberlo. Sólo sabía español y tampoco intentó aprender nunca el catalán.

Así, si se aplicara esta petición de Junts, que forma parte del pacto que han llevado a cabo con el PSOE por el que presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, Leo Messi jamás hubiera podido jugar en el Barcelona. Cuando sus padres llegaron a la capital de Cataluña, ninguno de ellos sabía el catalán, y ni mucho menos el futbolista, que por entonces era menor de edad.

Junts quiere que los extranjeros que lleguen a Cataluña sepan catalán, pero muchos de los futbolistas -pasados y presentes- de los clubes catalanes de fútbol no saben ese idioma. Eso ocurre con la inmensa mayoría de los futbolistas profesionales que llegan a Cataluña y son de fuera de España y que no saben el catalán. O si son menores, los casos serían sus padres, que se tienen que trasladar con el futbolista en cuestión a Cataluña y ahora Junts pretende que para tener permiso de residencia sepan el catalán. Messi y su familia jamás hubieran podido conseguirlo al no saber ese idioma.

Pacto entre Junts y PSOE

La ley pactada entre el PSOE y Junts que cede a Cataluña las competencias en materia de inmigración equipara a la población extranjera en la comunidad con los «españoles nacidos» fuera de ella. Así se recoge, en concreto, en el preámbulo de la proposición de ley orgánica que ha sido registrada en el Congreso de los Diputados, en virtud del acuerdo entre socialistas e independentistas catalanes.

«En España, el fenómeno migratorio es muy desigual y presenta realidades diferentes según cada comunidad autónoma», se afirma en el texto, que añade que «uno de los territorios donde se ha producido el cambio más grande y donde las necesidades a atender se han multiplicado es el de Cataluña».