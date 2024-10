Paco Jémez: «Ponerte la camiseta de España es especial, no se puede contestar con palabras»

Paco Jémez ha hablado sobre el significado de enfundarse la elástica de la selección española. Internacional en su etapa como futbolista, debutando tras abandonar el Deportivo de La Coruña en 1998, ha atendido a OKDIARIO tras un partido de las leyendas de la Selección. En Murcia se han medido a una selección de veteranos de la Región y ha desvelado, además, su intención de volver a entrenar muy pronto.

«Esto me trae muchos recuerdos porque yo jugué un año en Murcia. Campo ha cambiado un poquito, pero tengo muy buenos recuerdos. Ponerte esta camiseta es especial siempre», ha señalado Jémez.

A la pregunta de «qué siente al ponerse la camiseta de España», el que fuera entrenador del Rayo Vallecano ha sacado su lado más sentimental: «Mira, esta pregunta me la han hecho muchísimas veces y la verdad es que es muy difícil de contestar con palabras. Es decir, es un sentimiento de, no sé, de sentirte afortunado por poder defender a tu país. Es complicado definirlo con palabras. Lo tienes que sentir. Ponerte en una alineación, oír el himno, no ver a toda la gente pendiente de ti. Es algo que para mí es la experiencia más bonita que he vivido en el fútbol».

Años después de su retirada del fútbol profesional –como futbolista–, Jémez se ha vuelto a enfundar la camiseta de España, por una buena causa. «Aquí al final el resultado es lo de menos. Lo importante es allá donde vayamos, buscar a gente que lo necesita y que le podamos ayudar. Eso es lo más importante para mí», ha señalado.

También se ha pronunciado sobre su futuro, afirmando que aún queda Paco Jémez «para un montón» en los banquillos de Primera. «Estoy un poco entre sí, Coruña, Madrid, bajo a Málaga… Y viendo mucho fútbol y esperando a que salga algún proyecto bonito para poder entrenar», ha señalado.

«¿Volver a entrenar en Primera? Espero que prontito, prontito, prontito. Espero que pronto. Espero no tener que irme otra vez fuera, pero bueno, que si hay que coger las maletas y salir otra vez nos vamos», ha finalizado Paco Jémez.