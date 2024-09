Jémez se atreve a dar lecciones a Ancelotti por Mbappé: «El Madrid funcionaba muy bien el año pasado…»

Paco Jémez, uno de los entrenadores españoles más reconocibles de la última década, aunque actualmente sin equipo, ha analizado la actualidad del Real Madrid y la posición de Kylian Mbappé en el esquema de Carlo Ancelotti. El ex técnico del Rayo Vallecano, entre otros equipos, se ha atrevido a dar lecciones al entrenador italiano o, al menos, a decir cómo gestionaría él la llegada del futbolista francés al equipo blanco.

«Mbappé es uno de los mejores del mundo, pero como entrenador, aunque sea el mejor, si me hace cambiar mi forma de jugar para mí es un problema», ha comentado Paco Jémez en un acto en Madrid este jueves. El entrenador español, cuya última aventura en los banquillos fue en Irán, explicó que «se pueden buscar soluciones, pero creo que el Madrid funcionaba muy bien como jugó el año pasado».

«Sustituir a Toni Kroos es muy complicado, pero el Madrid tiene la capacidad de hacerlo», continuó Jémez, que tildó de «problema» traer a Mbappé si es que «te cambia tu forma de jugar para acomodarlo a todos»: «Ahora, si el problema es que por traer un jugador tienes que cambiar tu forma de jugar para acomodarlos a todos, pues tienes un problema».

Si bien Paco Jémez también elogió a Carlo Ancelotti al decir que él puede resolver «ese problema» («si no encuentra él la solución, nadie lo va a hacer»), el ex entrenador del Rayo Vallecano se atrevió a decir qué haría él con Mbappé y tildó de que si te hace cambiar tu forma de jugar, es un «problema».

Más allá de este asunto, Paco Jémez también habló sobre la huelga de jugadores que se está cociendo en el fútbol. «Que paren, si ellos creen que el calendario está masificado y que lo de arriba no paran de jugar, que paren. Al final todo lo que hemos conseguido en el fútbol ha sido a base de dialogar», explicó el entrenador español en la XXIII edición del torneo benéfico contra el cáncer de mama de la Fundación Clínica Menorca.

Sobre su futuro, y al no tener ahora equipo, Jémez espera «volver pronto a un banquillo» y reconoce que ha recibido ofertas, pero «muchas cosas de fuera». Sin embargo, «he querido pararlas porque quiero entrenar en España, pero si no sale nada me volveré a ir, pero me quiero quedar una temporadita por aquí».