Pablo Iglesias disparó este lunes contra varios frentes en una tertulia radiofónica en RNE, cadena estatal, con motivo del inicio del juicio de Jenni Hermoso contra Luis Rubiales por el polémico beso tras la final del Mundial femenino de 2023 en la que España se proclamó campeona del mundo de fútbol por primera vez en la historia. Además, definió el fútbol como «un nido de fachas y machistas» y dijo quy la homosexualidad en dicho deporte es un tabú, cuando sí hay casos de futbolistas que han salido del armario recientemente en varias Ligas.

Su crítica fue dirigida a jugadores hombres que no alzaron la voz sobre este asunto, algo a lo que no estaban ni mucho menos obligados, y la dirigió concretamente a Dani Carvajal, futbolista emblema del Real Madrid y de la selección española. El madrileño, que no se pronunció al respecto, ha sido disparado por unas palabras de Iglesias que sólo consiguen manchar su imagen.

«Se comenta solo hasta el propio tono de voz», dijo reaccionando en primer lugar a la famosa comparecencia de Rubiales en la que anunció que no estaba dispuesto a dimitir. Pero no es verdad que todos los jugadores hombres apoyaran a Jenni Hermoso, hubo algunos que no. Dani Carvajal y otros muchos se colocaron en una posición ambigua, diciendo que no era para tanto», añadió, criticando a uno de los capitanes del Real Madrid.

«El fútbol es una metáfora de cómo funcionan algunos espacios en nuestra sociedad. ¿Por qué no hay jugadores de fútbol que salgan del armario? ¿No hay jugadores de fútbol homosexuales? Claro que los hay», dijo Pablo Iglesias, mezclando dos temas que nada tienen que ver y mintiendo, ya que algunos futbolistas como Jakub Jankto, ex del Getafe, confesaron su homosexualidad recientemente.

Pablo Iglesias y la homosexualidad en el fútbol

«Los hay en todas partes. Ningún jugador de Primera o Segunda División dice tener novio o marido. Es un mundo dominado por una serie de códigos repugnantes. Se ve el contraste entre cómo salieron las jugadoras y… El fútbol tiene un peso ideológico que no tiene ningún otro deporte. Eso nos señala todo lo que queda por hacer», continuó.

«El fútbol es un lugar donde el presidente de la Federación delante de la Reina de España, se agarra los huevos mientras está viendo el partido y eso era normal en este país. Eso lo están viendo muchísimos niños», recordó, para contradicción de los tertulianos de RNE que le dijeron que nadie lo vio normal ese gesto en la final del Mundial femenino.

«Si no llega a salir lo de Jenni Hermoso, eso no hubiera sido objeto de comentario», insistió. «Los valores que eso transmite es terrible. Los domingos que vamos a jugar al pádel veo a la gente jugar al fútbol y escucho lo que dicen los padres a niños de ocho años. Por desgracia, el fútbol profesional es un nido de fachas y de machistas. La prueba de ello es que quien piensa de otra manera y de repente levanta la cabeza, le machacan», sentenció Pablo Iglesias, unas palabras muy criticadas este lunes.