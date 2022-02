Tras el vergonzoso escándalo que protagonizó días atrás Marc Overmars en el Ajax de Ámsterdam por mandar mensajes inapropiados a compañeras del club, llega otro más en el club holandés. El que también fuera jugador del FC Barcelona y actual ayudante de Erik ten Hag en el primer equipo del Ajax, Winston Lloyd Bogarde, enviaba también mensajes improcedentes por privado a una mujer, aunque ésta no guarda relación con el club.

Bogarde mandaba mensajes inapropiados, de los que se conoce con exactitud su índole, a una mujer y ésta lo interpretó como acoso sexual. El Ajax estuvo al tanto de lo sucedido e inició una investigación externa a la que llegó a la conclusión que se trataba de un asunto privado a diferencia de lo sucedido con Overmars, que sí intercambió mensajes con trabajadoras del Ajax. Por lo tanto, el club holandés no tomó cartas en el asunto y decidió mantener en su cargo al ex culé dentro del cuerpo técnico de Ten Hag.

La investigación que se llevó a cabo con los hechos que propició Bogarde, dictaminó que la afectada sufrió acoso. El informe alude a que el ex jugador del Barça «contribuyó activamente a un patrón de interacción destructivo para la denunciante» lo que ocasionó problemas psicológicos a la mujer. Fue tiempo después cuando a la afectada se le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático debido a estos mensajes inapropiados y continuados de Bogarde.

La investigación también determina que los hechos de Bogarde estuvieron fuera de lugar ya que éste fue «irrespetuoso durante el contacto y con el tiempo se volvió agresivo de manera verbal ignorando los reparos y objeciones», como desvela el medio neerlandés NRC. Es este mismo medio el que explica que el ex culé, que disputó 61 partidos con el Barça, no fue apartado por el Ajax porque desde el club consideraban que «no estaba relacionado con el trabajo».

Lo narrado tuvo lugar en 2020, ya que la fecha exacta en la que el Ajax recibió la denuncia anónima sobre Bogarde y sus actos tuvo lugar el 1 de octubre de dicho año, como el propio club ha explicado en un comunicado: «Es cierto que el Ajax recibió una denuncia anónima el 1 de octubre de 2020 sobre el mal comportamiento de un empleado del Ajax. El club inmediatamente tomó medidas. El informe fue investigado de forma independiente por dos organismos externos y la conclusión fue que este asunto debe considerarse privado y se determinó que no se tomarían más medidas».

El caso de Overmars ha hecho tirar de la alfombra en el Ajax y ha salido a la luz lo sucedido en el pasado con Bogarde. El director deportivo sí fue cesado fulminantemente tras darse a conocer los hechos pese a que éste pidiera perdón públicamente y reconoce sentirse «muy avergonzado» por todo lo sucedido: «Estoy muy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a mi comportamiento. Lamentablemente, no me di cuenta de que había cruzado la línea, pero en los últimos días me ha quedado claro y quiero disculparme. Ahora me doy cuenta de lo que he hecho, pero es demasiado tarde».