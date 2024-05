Después de seis carreras de Mundial, la contundencia de la FIA a la hora de sancionar a según qué pilotos ha favorecido la creación de una clasificación alternativa de la Fórmula 1. A la de pilotos y constructores se ha añadido otra más en la que Fernando Alonso ocupa la quinta posición. El asturiano está en el top 5 de conductores con más opciones de perderse un Gran Premio, una atípica situación que sólo sucede en el caso de haber perdido todos los puntos de la Superlicencia.

El ranking por ver quién agota antes los puntos del carnet de conducir está encabezado por Kevin Magnussen, al que le impusieron hasta seis sanciones en Miami, firmando un récord histórico en la F1. El danés fue penalizado con un total de 65 segundos a lo largo del último fin de semana y con la resta de cinco puntos de su Superlicencia, que completan un total de 10 perdidos.

El piloto de Haas es el que tiene más papeletas de todos para perderse una carrera y lo preocupante para él, viendo el volumen de temeridades que está cometiendo, es que todavía quedan 18 por delante. Magnussen tiene justo por detrás a un piloto que sorprende ver ahí, Checo Pérez. Hay que aclarar que estas penalizaciones acaban cuando se cumple un año natural, por lo que el mexicano todavía guarda algunas acumuladas del campeonato disputado en 2023.

Aun así, con ocho puntos perdidos, no se puede despistar porque la siguiente limpia no le llegará hasta septiembre. Es más, de no ser por qué en Miami se libró incomprensiblemente, podría tener alguno menos. Checo atravesó perpendicularmente la primera curva en un movimiento difícil de entender y no arruinó la carrera de Carlos Sainz de milagro. Lejos de ser sancionado, el piloto de Red Bull se benefició de la multa al español por su choque con Oscar Piastri, ya que esos cinco segundos de castigo le subieron a la cuarta posición finalmente.

Alonso es quinto en el ranking de la Superlicencia

Logan Sargeant empata a puntos con Checo y después está Lance Stroll con siete. Los de Aston Martin están en serio peligro de borrar una prueba del calendario, en especial Alonso, cuyo gran inicio de temporada está quedando empañado por las continuas sanciones de la FIA. Por debajo del asturiano está Lewis Hamilton (4 puntos), que también quedó impune en Miami después de obligar a dos pilotos (Lando Norris y Stroll) a abandonar tras adelantamiento peligroso en la salida de la carrera al sprint.

Empatado con el británico está su compañero de equipo, George Russell. El otro piloto de Mercedes, en parte, fue el culpable de la pérdida de los tres primeros puntos de Alonso este año. La FIA consideró que su accidente en Australia vino por un frenazo del asturiano que le hizo medir mal y perder el control de su monoplaza.

Esta clasificación alternativa la cierran Yuki Tsunoda, que ha perdido tres puntos, un grupo de cinco pilotos que se han quedado sin dos (Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Guanyu Zhou, Nico Hülkenberg y Valtteri Bottas) y por último Esteban Ocon y Sainz con sólo uno. Pierre Gasly, Alex Albon, Charles Leclerc, Norris y Piastri están libres de pecado por el momento.