Ortiz Arias denuncia amenazas en el vestuario tras la disputa del Valladolid-Valencia

El Valladolid-Valencia fue uno de los partidos más calientes de esta Liga y Miguel Ángel Ortiz Arias lo sabe de primera mano. Lo fue antes, durante y después. El colegiado del partido, en su acta arbitral, ha denunciado amenazas en el vestuario tras la conclusión de un partido donde el Valladolid ganó a un Valencia que ya es colista. También expulsó a Latasa con roja directa en el minuto 77 de partido. Su regreso a Zorrilla fue más que polémico por lo sucedido en la temporada 22/23.

«Una vez finalizado el encuentro, cuando nos dirigíamos hacia nuestro vestuario y a escasos metros de acceder al mismo, fuimos abordados por tres miembros del club local. Una de estas personas se dirigió a mis árbitros asistentes de manera violenta e intimidatoria, increpándoles y recriminándoles su labor arbitral. Posteriormente, cuando apareció la fuerza pública, les solicitamos la identificación de dicha persona, comunicándonos que se trataba de Elías Mendes Trindade. El delegado de campo nos indicó que el cargo que ocupa dicha persona en el club es de scouting o analista», comienza Ortiz Arias escribiendo en su acta arbitral. Una dura explicación donde se explica lo que ocurrió al finalizar el partido en Pucela. Un duelo donde la tensión estuvo presente durante todo el partido.

«Al mismo tiempo, mientras sucedía lo anteriormente indicado, se dirigió a mí Domingo Catoira, cuyas funciones en el club son de Director Deportivo, según el mismo se identifica. Dicha persona se me acercó en la puerta de mi vestuario, pidiéndome explicaciones de la manera intimidatoria por mi labor arbitral», explica también el colegiado el Valladolid-Valencia tras la conclusión del partido.

La polémica con Ortiz Arias en Zorrilla

«Todos los hechos anteriormente descritos, tuvieron lugar mientras no se encontraba presente ningún miembro de seguridad», concluye el colegiado madrileño, criticando la gestión del Valladolid en este caso. Un árbitro muy polémico en Zorrilla, ya que en la jornada 34 de la temporada 22/23 anuló un gol de Escudero al Sevilla que condenó a los pucelanos al descenso. Lo anuló tras pitar el final de la primera mitad en el momento en el que el jugador del Valladolid estaba disparando a portería. Fue un escándalo y el CTA le castigó con dos jornadas sin pitar.

Más de un año y medio después, Ortiz Arias regresó a Valladolid para pitar un partido del equipo pucelano como local y el ambiente hostil contra su persona fue creciendo desde el comienzo del partido hasta la expulsión de Latasa en el minuto 77. En ese momento, la afición pucelana explotó contra el árbitro madrileño.

Por otro lado, Ortiz Arias también recoge en su acta lo siguiente: «En el minuto 34, detectando que los recogepelotas no estaban cumpliendo sus funciones de manera adecuada, avisé al delegado de campo de este hecho. Viendo que este hecho no se corregía, advertí de nuevo al delegado en el descanso de que realizaran correctamente sus funciones. En el minuto 65, viendo que la situación no había sido corregida, me vi obligado a comunicar al delegado de campo que retiraran a todos los recogepelotas, con la intención que se perdiera más tiempo».