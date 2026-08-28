Oficial: el Leganés culmina el bombazo y ficha a Morata

Lo que era un secreto a voces es ya una realidad. Álvaro Morata es nuevo jugador del Leganés. Así, como leen. El delantero, campeón de Europa con España, llega en calidad de cedido procedente del Como. Este viernes se ha desplazado a la localidad madrileña para rubricar el acuerdo y unirse a un equipo del que será estandarte en Segunda División.

Morata ha pasado en 3 meses de clasificarse a Champions con el Como a disputar la Liga Hypermotion con el Leganés. Morata ha priorizado su estabilidad personal y familiar y vivir en Madrid por encima de un contrato millonario. Su llegada refuerza la apuesta del Leganés para volver a Primera División.

El fútbol ha llevado a Morata por Real Madrid, Atlético, Juventus, Chelsea, Milan, Galatasaray, Como y, finalmente, Leganés. A ello hay que añadir sus más de 80 partidos con España y el título en la Eurocopa 2024. Su reciente temporada en el Como no ha sido la más prolífica de su carrera. Disputó 26 encuentros ligueros, únicamente nueve como titular, y no consiguió marcar gol alguno.

Comunicado del Leganés sobre Morata

El C.D. Leganés ha llegado a un acuerdo con el Como 1907 para la cesión por una temporada del delantero Álvaro Borja Morata Martín, de 33 años de edad. El internacional español, capitán de nuestra selección en la Eurocopa 2024 ganada por España, jugará a préstamo esta campaña en el club pepinero, con una opción de compra al término de la misma.

Con más de seiscientos partidos y más de doscientos goles como profesional, llega al Ontime Butarque uno de los mejores delanteros españoles de las últimas décadas. Con más de veinte títulos en su palmarés, destacan entre ellos una Eurocopa y una Nations League con la selección española, dos Ligas de Campeones, dos ligas españolas, dos Copas del Rey o un Mundial de Clubes, entre otros.

Morata debutó como futbolista profesional en el año 2010 con el Real Madrid, pasando a formar parte de la primera plantilla de forma definitiva en la temporada 2013/14, en la que conseguiría la Copa del Rey y la Liga de Campeones como sus primeros trofeos como profesional. Al término de esa campaña, firmó por la Juventus de Turín, con quien competiría dos temporadas, logrando sendos Scudettos.

Tras regresar al conjunto blanco en 2016 y lograr su segunda Champions, al año siguiente inició una nueva etapa en el Chelsea F.C., compitiendo durante temporada y media en la Premier League. En enero de 2019 regresó a nuestra Liga de la mano del Atlético de Madrid, regresando posteriormente a Italia para volver a jugar en la Juventus durante dos temporadas como cedido.

De vuelta en el Atlético, jugó dos temporadas más como rojiblanco hasta que, en 2024, fichó por el Milan. Con el conjunto rossonero disputó la primera vuelta de aquella temporada, pasando posteriormente al Galatasaray turco en el mercado de invierno. Su última experiencia, el pasado curso, fue en el Como 1907, conjunto al que ayudó a clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones.