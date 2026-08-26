El Leganés negocia el fichaje de Morata, que ve con buenos ojos volver a España

El Leganés va muy en serio a por Álvaro Morata. El conjunto pepinero trabaja para conseguir uno de los grandes golpes del mercado y ya negocia el fichaje del delantero madrileño, que ve con buenos ojos regresar a España. Las conversaciones están en marcha y el principal escollo para que la operación pueda avanzar es económico: el elevado salario del futbolista.

Morata, de 33 años, pertenece actualmente al Como, donde no termina de encajar en los planes deportivos. El delantero busca una salida y la posibilidad de regresar a Madrid aparece ahora con fuerza sobre la mesa. El Leganés conoce la dificultad de la operación, pero también sabe que cuenta con un factor importante a su favor: la predisposición del jugador.

El departamento deportivo pepinero ya mantiene contactos tanto con el entorno de Morata como con el Como. No se trata únicamente de un interés o de una posibilidad estudiada desde la distancia. Leganés y Como negocian en estos momentos para encontrar una fórmula que permita encajar el salario del delantero dentro de las posibilidades económicas del conjunto madrileño.

El sueldo, la clave de la operación

Ahí está el gran problema. La ficha que percibe Morata está completamente alejada de los parámetros habituales de un club de Segunda División. El Leganés no puede asumirla en sus actuales condiciones y necesita de la colaboración del Como para poder afrontar la incorporación. Las partes estudian diferentes fórmulas.

Morata, por su parte, está abierto a regresar al fútbol español. El madrileño quiere encontrar un destino en el que pueda volver a sentirse importante después de su etapa en Italia y la opción de Butarque le resulta atractiva. Su predisposición permite al Leganés mantener viva una negociación que, únicamente atendiendo a las cifras, sería muy complicada.

El gran golpe que sueña Butarque

En el Leganés mantienen la cautela. Son conscientes de que queda trabajo por delante y de que el apartado económico determinará el desenlace de las conversaciones. Sin embargo, dentro del club existe el deseo de intentar llevar la operación hasta el final.

La llegada de Morata sería la gran guinda del mercado del Leganés y uno de los fichajes más impactantes de Segunda División. Un internacional español, capitán de España en la conquista de la Eurocopa de 2024 y con una trayectoria en clubes como Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid o Milan aterrizando en Butarque.

Lo que parecía un sueño ha pasado a ser una negociación. El Leganés va en serio a por Morata, Morata quiere volver a España y ahora todo depende de encontrar los números que hagan posible el bombazo.