Morata, a un paso del Leganés

Salvo giro radical de los acontecimientos, Álvaro Morata será nuevo jugador del Leganés. El delantero madrileño está muy cerca de cumplir su deseo de regresar a Madrid y lo hará protagonizando una de las operaciones más sorprendentes del mercado de fichajes. Para volver a casa tendrá que asumir un importante sacrificio deportivo y económico: jugar en Segunda División y reducir considerablemente su salario.

Las conversaciones entre el Leganés y el Como se encuentran en su fase final. Las partes ultiman una operación que, si no aparece ningún contratiempo de última hora, debería quedar cerrada próximamente. La fórmula elegida será una cesión por una temporada, hasta el final del curso 2026-2027, que permitirá a Morata regresar al fútbol español.

El salario, el gran problema

El principal obstáculo para completar la operación siempre ha sido económico. Morata percibe en el Como una cantidad ligeramente superior a los ocho millones de euros por temporada, unas cifras completamente alejadas de las posibilidades del conjunto pepinero. El Leganés puede realizar un esfuerzo para asumir una ficha ligeramente superior a los dos millones, pero necesitaba encontrar una fórmula que hiciese posible la llegada.

Y todas las partes han puesto de su parte. El Como asumirá una parte importante del salario del delantero, mientras que el Leganés realizará uno de los mayores esfuerzos económicos de su historia para completar la cantidad acordada. Morata, por su parte, también ha tenido que aceptar unas condiciones muy diferentes para facilitar una operación que responde, principalmente, a su deseo de regresar a Madrid.

Precisamente, la voluntad del futbolista ha sido fundamental. Morata ha priorizado su situación personal por encima del aspecto deportivo y económico. A sus 33 años, quería volver a vivir en Madrid junto a su entorno familiar y estaba dispuesto incluso a competir en Segunda División para conseguirlo.

Una bomba para Segunda

Su situación en el Como también ha facilitado el entendimiento. El delantero no terminó de encontrar su mejor versión durante la pasada temporada bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, cerrando el curso con solamente un gol en 30 encuentros. Además, los movimientos que está realizando el conjunto italiano en su delantera reducían todavía más sus posibilidades de tener protagonismo.

El Leganés detectó la oportunidad y decidió ir con todo. Los contactos se han intensificado durante los últimos días y el optimismo es máximo a falta de resolver los últimos detalles de la operación. Morata está muy cerca de volver a Madrid. Salvo giro radical, el internacional español será la gran bomba del mercado de Segunda División.