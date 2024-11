Oficial: La Juventus rompe el contrato de Pogba

Paul Pogba ha rescindido su contrato con la Juventus unos meses después de ser condenado por dopaje. La pena inicial dictaminada el mes de febrero era de cuatro años, pero en octubre se redujo a 18 meses. «La Juventus Football Club y Paul Pogba anuncian que han llegado a un acuerdo mutuo para la rescisión de su contrato a partir del 30 de noviembre de 2024. El club desea a Paul lo mejor para su futuro profesional», anunció el club italiano en un comunicado.

Pogba tenía contrato hasta el 30 de junio de 2026, pero una reunión que ha tenido lugar este viernes con la comisión arbitral de la Federación italiana posibilitó un acuerdo para poder rescindir su vinculación con la Juventus, una baja que se hará efectiva el próximo 30 de noviembre. Su entrenador, Thiago Motta, no contaba con él y ahora el centrocampista francés deberá buscar un futuro lejos del equipo de Turín.

Justo después de hacer oficial la Juventus la desvinculación, el jugador publicó las siguientes palabras de despedida hacia su afición: «Hay momentos en los que las cosas no salen como queremos, pero una cosa es cierta: el vínculo que tengo con vosotros, queridos fans, seguirá siendo inolvidable Me has dado mucho, más de lo que puedo expresar con palabras, y siempre llevaré conmigo todo el cariño que me diste. Estarás en mi corazón, lejos. Buena suerte».

Los rumores le acercan a la MLS y concretamente el rumo que más suena es el del equipo de Leo Messi, el Inter de Miami. Pogba fue suspendido en septiembre de 2023 al dar positivo de deshidroepiandrosterona (DHEA) en un control tras un partido de la Serie A contra el Udinese en agosto de ese año, por el que fue sancionado cuatro años y posteriormente reducida a 18 meses. El galo, de esta forma, podría estar de regreso a los terrenos de juego en el próximo mes de marzo.