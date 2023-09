Oficial: Ibaka ficha por el Bayern de Laso

Ya es oficial: Sergio Ibaka cierra su larga etapa en la NBA y vuelve al baloncesto europeo. El Bayern de Múnich ha confirmado el fichaje por una temporada del internacional español, que se reencontrará en el club alemán con Pablo Laso, quien ya lo tuvo a sus órdenes en el Real Madrid hace más de una década durante el cierre patronal que sufrió la liga estadounidense.

«Ibaka llegó a Múnich el viernes por la mañana, después pasó con éxito todos los controles médicos y selló su compromiso por la noche con un apretón de manos con el presidente del club, Herbert Hainer, en el banquillo del partido de la Bundesliga contra el Bayer 04 Leverkusen», explicó el Bayern en un comunicado.

Ibaka señaló que supone «un privilegio fichar por este histórico club deportivo mundialmente famoso para que el equipo de baloncesto también pueda alcanzar el máximo nivel europeo». «He tenido una larga carrera en la NBA y ahora afronto este nuevo capítulo con mucho entusiasmo: todavía tengo mucho fuego en mí y amo el juego. El hecho de que Pablo Laso sea el entrenador también fue un factor crucial para mí. Para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo”.

El hispano-congoleño cierra así un periplo de 14 temporadas en la NBA donde superó el millar de partidos disputados. Concretamente, afrontó 1.017 encuentros en la mejor liga del mundo, 152 de ellos de playoffs, con promedios de 12 puntos y 7,1 rebotes. Se convirtió en uno de los mejores especialistas defensivos de la liga durante sus años dorados en Oklahoma y Toronto, donde se proclamó campeón de la NBA en 2019 compartiendo equipo con Marc Gasol.

Por su parte, Herbert Heiner no ocultó su satisfacción tras rubricar el acuerdo. «Estamos increíblemente orgullosos y felices de que un deportista tan laureado como Serge Ibaka crea en nuestro camino. Estamos convencidos de que no sólo será un enorme refuerzo deportivo y al mismo tiempo un enriquecimiento para el baloncesto alemán. Estoy seguro de que nuestros jugadores jóvenes en particular se beneficiarán enormemente de su gran experiencia», dijo.

Ibaka y Laso se reencuentran

El ala-pívot ha reconocido la importancia de que Pablo Laso esté al frente del Bayern para decantarse por su mudanza a la Bundesliga. El ex entrenador del Real Madrid afronta su primera temporada en el club alemán y lo hará con este refuerzo de lujo al que ya conoce. Lo tuvo a sus órdenes durante un par de meses al inicio de la temporada 2011-12 y conoce perfectamente lo que puede aportar a su equipo. Además, Ibaka será un duro adversario para los equipos españoles en la Euroliga, que este verano ha reclutado a varios nombres destacados de la NBA.

Trayectoria de Serge Ibaka

2006 – 2007: Inter Club Brazzaville.

2007 – 2008: CB L’Hospitalet.

2008 – 2009: Basquet Manresa (ACB).

2009 – 2016: Oklahoma City Thunder (NBA).

10/2011 – 12/2011: Real Madrid (ACB).

2016 – 2017: Orlando Magic (NBA).

2017 – 2020: Toronto Raptors (NBA).

2020 – 2022: Los Angeles Clippers (NBA).

2022 – 2023: Milwaukee Bucks (NBA).