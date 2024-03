Oficial: Ducati renueva a Pecco Bagnaia hasta 2026

Ya es oficial, Pecco Bagnaia continuará en Ducati dos años más. Los de Borgo Panigale han anunciado la renovación de su capo por dos temporadas, hasta 2026. El bicampeón del mundo de MotoGP terminaba contrato a finales de la presente campaña, pero tanto él como el equipo siempre se han mostrado muy tranquilos y no tenían dudas de que las negociaciones llegarían a buen puerto.

«¡Estamos encantados de anunciar que Ducati Corse y Francesco Bagnaia colaborarán durante dos temporadas más! ¡El dos veces campeón del mundo de MotoGP con el Ducati Lenovo Team seguirá pilotando la Desmosedici GP de fábrica en 2025 y 2026!», anunció el equipo italiano este lunes, justo antes de que arranque el Campeonato del Mundo el próximo fin de semana en Qatar.

Bagnaia era uno de los grandes nombres que quedaba libre a finales de 2024 pero su renovación era un hecho, sólo faltaba saber cuándo se anunciaría y por cuánto tiempo sería. Pecco se ha convertido en la imagen de Ducati en MotoGP, un piloto italiano criado en la academia de Valentino Rossi que subió a la categoría reina de la mano del gran dominador de la categoría para enrolarse en las filas del Pramac y, un año después, en 2021, asciende al equipo oficial. Es por eso que su continuidad con los de Borgo Panigale se daba por seguro a pesar de que arrancaba la temporada sin haber renovado.

🤝 We're thrilled to announce that @DucatiCorse and @PeccoBagnaia are teaming up for another two seasons! The two-time @MotoGP World Champion with the #DucatiLenovoTeam will continue riding the factory #DesmosediciGP in 2025 and 2026! 💥#ForzaDucati pic.twitter.com/bcfJJmAGCt

— Ducati Corse (@ducaticorse) March 4, 2024