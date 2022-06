Oficial: Dembélé deja de ser jugador del Barcelona

El FC Barcelona y Ousmane Dembélé separan sus caminos de manera oficial a partir de este preciso instante. Desde el 1 de julio y tras no llegar a un acuerdo durante todos estos meses, el francés deja de pertenecer al Barça y pasa a ser jugador libre, sin contrato. Los agentes del extremo y el club no han podido encontrar un punto en común donde ambas partes estuvieran conformes y pese al deseo del jugador era renovar, no ha cristalizado y pasa a engrosar la amplia lista de futbolistas libres en el actual mercado.

El segundo jugador más caro de la historia del club, sólo superado por un Philippe Coutinho que dejó el club por tan sólo 20 millones de euros, será gratis. Son posiblemente las dos operaciones más nefastas de la historia del club, tanto por su rendimiento como por su manera de marcharse de la entidad, por la puerta de atrás. La del francés es quizás más dolorosa dado sus condicionantes, que al parecer deseaba continuar pero no a cualquier precio.

Han sido meses de continuas tira y afloja entre el club y los agentes del futbolista, que siempre han defendido los intereses económicos de su jugador, prevaleciendo su caché al interés del futbolista en continuar. Dembélé encontró motivos para seguir desde la llegada de Xavi Hernández, el cuál le mostró siempre confianza y apostó por él ciegamente durante momentos en los que desde el club se aconsejaba dejarle en la grada. El egarense se ganó su favor y, pese a que supuestamente le manifestó su deseo de continuar, contractualmente no ha habido entente.

El Barça se ha mantenido rígido en las últimas semanas con Dembélé. Se han mantenido varias reuniones de las que se ha sacado poco en claro, más allá de las grandes diferencias que existían entre ambos lados. El club se mantenía firme en su idea de no mejorar la última oferta que planteó y de la que no obtuvo respuesta, a la espera que el jugador la aceptara si realmente deseaba seguir. El entorno del francés, por su parte, esperaba que se diera un último esfuerzo con el que se concretara finalmente el acuerdo y se anunciara la renovación. No pudo ser.

Dembélé tiene más propuestas encima de la mesa, equipos como el Paris Saint Germain o el Chelsea han preguntado por él y han intentado cerrar su fichaje a coste cero pero el jugador siempre ha priorizado en los últimos meses su continuidad en el Barcelona. El hecho de que no haya aceptado aún la renovación no cierra finalmente su continuidad en el club culé, aunque está por ver qué fecha de validez tiene la última oferta que presentaron Mateu Alemany y Jordi Cruyff a los agentes del galo.

Tanto el jugador como el Barça no quieren que esta situación se dilate más. Dembélé desea saber cuanto antes cuál será su club la próxima temporada para tener claro sus planes y donde arrancará la pretemporada dentro de pocos días. Los culés también quieren conocer cuanto antes qué hará finalmente el extremo porque, de no seguir, tendrían que activar otras vías para reforzar una posición que quedará muy tocada y vacía sin Ousmane.

Raphinha ha sido la opción preferente del Barça para sustituir a Dembélé en caso de no renovar, aunque el fichaje del brasileño, al cual representa Deco, parece complicado por las exigencias del Leeds, que aseguró su continuidad en la Premier League y se hace fuerte ante sus derechos y los años de contrato que aún le restan allí al extremo. Esta operación sería, con diferencia, mucho más costosa para los blaugrana que cerrar la continuidad del francés, más en la actual tesitura financiera de los despachos del Camp Nou.