El Barcelona ha anunciado la cesión de Francisco Trincao al Wolverhampton Wanderers hasta el final de la próxima temporada. «El FC Barcelona y el Wolverhampton Wanderers Football Club han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Francisco Trincao hasta el 30 de junio de 2022. El conjunto inglés se hará cargo de la ficha del jugador y tiene una opción de compra no obligatoria», afirma el comunicado del club azulgrana.

Trincao llegó al Barça el pasado verano como una gran promesa. Sin embargo, su rendimiento no ha sido el esperado. El futbolista portugués no ha progresado todo lo que se esperaba de él y el club ha decidido dejarle marchar. Durante su temporada como culé apenas ha disputado un total de 43 partidos con la elástica azulgrana, en la que ha anotado tres goles y repartido dos asistencias.

De esta manera, el Barcelona sigue liberando masa salarial en busca de hacer hueco a Leo Messi. Los problemas financieros del club están impidiendo que Laporta consiga ofrecerle un nuevo contrato al astro argentino. La pretemporada empieza en apenas una semana y el futbolista azulgrana todavía no ha firmado nada. A día de hoy está libre. Es por eso que la entidad está intentando liberar masa salarial cuanto antes para así encajar a Leo.

Trincao es uno más en esta operación salida pero no será el único. El club inglés se hará cargo de su ficha y cuenta con una opción de compra no obligatoria que podría ejercer al final del próximo curso, si el luso termina haciéndose un hueco en los Wolves. Los siguientes en salir podrían ser Miralem Pjanic y Samuel Umtiti, a los que el Barça les quiere dar la carta de libertad ya que no tienen muchas ofertas por ellos. Este es el plan del presidente azulgrana para retener a Messi.