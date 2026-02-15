Oblak explota tras la goleada del Rayo: «La Liga se ha tirado, los partidos no se eligen»

Jan Oblak no se ha mordido tras el hundimiento del Atlético en el exilio de Butarque. Los de Simeone volvieron a dejar una imagen que deja mucho que desear después de un gran partido en Copa. Ya les sucedió el fin de semana pasado contra el Betis en el Metropolitano, después de ganar al propio conjunto sevillano por 0-5 en La Cartuja en Copa del Rey. Ahora llegaban tras golear al Barcelona en semifinales y otra vez pierden en Liga. Por eso, el capitán del Atleti explotó tras el partido diciendo que «parece que la Liga se ha tirado».

El esloveno fue muy crítico con el partido de su equipo a la hora de hacer el análisis de la derrota en Butarque: «Parece que la Liga se ha tirado. No podemos perder partidos así, hacer partidos como este. De esta manera va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, hay que jugar siempre al máximo, hay que ganar y me da la sensación de que no lo estamos haciendo así. El Rayo fue mucho mejor, le felicitamos. Al final hemos perdido, merecimos perder y no puedo decir mucho más».

Oblak no encuentra explicación al por qué el Atlético tiene estas dos caras en Liga y en Copa, por qué son capaces de hacer un auténtico partidazo entre semana y tirar los de Liga, donde ya están a 15 puntos del Real Madrid, actúal líder: «No hay explicación a eso. No se puede elegir los partidos, hay que jugar todos para ganar. Hemos entrado para jugar para ganar, pero la cabeza no permite ganar partidos seguidos, no hay otra explicación, no la tengo. Mal por nuestra parte, no tengo explicación».

El esloveno desveló en DAZN lo que les dijo Simeone al descanso: «Que teníamos que estar más cerca de los jugadores, sus dos primeros goles han sido parecidos, dejamos que entren en el área, que miren, que den el pase… Las dos jugadas las defendimos mal. Luego llegó el 3-0, con un centro al segundo palo. Enfadado, triste, enojado. El equipo tiene que dar la cara en todos los partidos y no lo hemos hecho».