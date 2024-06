Nunca se le vio así: Cristiano lloró y acabó desolado tras perder la final de la Copa de Arabia

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo perdió una gran oportunidad de lograr el primer título importante de la era del portugués tras perder la final de la Copa de Arabia ante el máximo favorito, el Al Hilal. El encuentro tuvo tres expulsados, ocasiones muy claras de gol y alternativas de sobra para que ambos conjuntos hubieran conseguido la victoria sin la necesidad de llegar al desempate en la tanda de penaltis.

Cristiano, con un gen ganador que todos conocemos, rompió a llorar como pocas veces se le ha visto, afectado por la derrota como quien pierde su primer título como profesional. Llama la atención que un jugador que lo ha ganado absolutamente todo aún sienta esa necesidad de victoria a sus 39 años. Sin duda, fue la imagen del postpartido. Mientras el equipo dirigido por Jorge Jesús celebraba sobre el césped, el astro portugués se derrumbó sin consuelo alguno después de ver cómo se le escapaba la opción de levantar el título en una tanda repleta de errores.

Lo cierto es que Cristiano Ronaldo se mostró desde el inicio muy centrado y metido en el partido. En el minuto 5, Mané disfrutó de una clara ocasión de gol que acabó enviando a las nubes ante la desesperación del luso, y eso que el encuentro acababa de comenzar. Quizá porque enfrente estaba el Al Hilal, el mejor equipo de Arabia Saudí, y el cinco veces Balón de Oro, era sabedor de que un gran porcentaje de sus opciones de vencer pasaban por ser eficaces de cara a puerta.

Y así ocurrió, tan solo un minuto después, un gran centro de Malcolm fue rematado por Mitrovic para poner por delante al Al Hilal ante la desesperación de Cristiano, que vio cómo se pasó del posible 0-1 al 1-0 en cuestión de segundos. A la media hora de partido, fue el propio portugués el que gozó de una gran ocasión de gol, pero Bono, ex portero del Sevilla, realizó una gran parada ante el disparo del ex delantero del Real Madrid.

Ya en la segunda mitad, Cristiano estuvo a punto de anotar uno de los goles del año al rematar de chilena un centro desde la banda derecha que acabó estrellándose en el poste. Una acción que a muchos les recordó a su icónico gol en casa de la Juventus de Turín en Champions. El linier, no obstante, señaló fuera de juego que hubiera tenido que ser revisado por el VAR en caso de haber acabado en gol porque la posición del luso no era clara en absoluto.

El partido se complicó del todo para el Al Nassr cuando Ospina, portero del equipo que lidera Cristiano, fue expulsado por tocar el balón con la mano fuera del área. El Al Hilal tuvo entonces varias opciones claras de resolver la final, pero no fue capaz de convertirlas en gol y en los minutos finales, tras la expulsión de Al Bulayhi, Yahya consiguió empatar el partido con un cabezazo cercano tras un saque de banda. De repente, el Al Nassr había conseguido igualar el marcador y tendría ventaja para la prórroga porque en la siguiente acción, Koulibaly también era expulsado.

Pero el resultado no se movería en la prórroga y Bono se erigió como el auténtico héroe en la tanda de penaltis atajando dos de los lanzamientos. Cristiano Ronaldo anotó el suyo, pero Álex Telles, Al Hassan y Al Nemer erraron sus disparos. Esto provocó que el luso no pudiese contener las lágrimas debido a la rabia y a la impotencia.

🚨Fans chant «Messi , Messi , Messi »

infront of Ronaldo as he walks off after collecting his loser’s medal.

😂😂😂😂😂

pic.twitter.com/3w0wGL7AGe

— Max Stéph (@maxstephh) June 1, 2024