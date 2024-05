Insaciable Cristiano: bate otro récord goleador a sus 39 años

Cristiano Ronaldo sigue siendo un futbolista insaciable a sus 39 años. El delantero portugués, que disputará su sexta Eurocopa este verano en Alemania con Portugal, batió el pasado lunes un nuevo récord goleador en su carrera futbolística y se convirtió en el primer jugador en ser máximo goleador de la Liga en cuatro países diferentes. Lo fue en España, Italia, Inglaterra y ahora también en Arabia Saudí.

«Yo no persigo los récords, los récords me persiguen a mí», publicó Cristiano Ronaldo en sus redes sociales justo después de batir un nuevo récord en su carrera a sus 39 años. El luso terminó eufórico sabiendo que su gen ganador sigue intacto.

Cristiano se ha convertido esta temporada en el primer jugador en convertirse en máximo goleador de una Liga en cuatro países diferentes. Lo hizo en España en tres ocasiones, una en la Serie A, otra en la Premier League y ahora en la Saudi Pro League.

El pasado lunes, Cristiano Ronaldo marcó un magnífico doblete en la victoria de Al Nassr por 4-2 al Al-Ittihad en la última jornada del campeonato saudí. La estrella lusa batió el récord de más goles en una misma temporada en la Saudi Pro League, realizando 35 dianas en 31 encuentros disputados.

El récord previo lo tenía Hamdallah con 34 goles en la temporada 2018/2019 en la Saudi Pro League. Quedaba solamente una jornada para cerrar el campeonato y Cristiano Ronaldo necesitaba anotar dos goles para batir otro récord más en su carrera deportiva. Y lo hizo a lo grande. El luso ha anotado 35 goles esta temporada y ha repartido 11 asistencias en 31 encuentros con Al Nassr en el campeonato saudí.

Cristiano Ronaldo hizo los dos primeros goles de Al Nassr contra el Al-Ittihad en la última jornada de la Saudi Pro League. El conjunto liderado por la estrella lusa ha quedado segundo esta temporada y le queda únicamente un partido para cerrar la temporada. Ese encuentro se disputará el viernes 31 de mayo y será a final de la King Cup contra Al-Hilal, un trofeo que puede redondear una gran temporada de Ronaldo antes de poner rumbo a la Eurocopa con su país.

🟡 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀𝐋 🔵

Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩

He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥

The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! 🐐 pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024