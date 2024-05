La alineación del Real Madrid para disputar la final de la Champions el próximo sábado en Wembley contra el Borussia Dortmund no tiene debate posible. Courtois será el portero titular de los blancos, mientras que Nacho Fernández, que podría ganar su sexta Copa de Europa, lucirá el brazalete de capitán como titular por primera vez en un partido de este nivel en el centro de la defensa.

A su lado, en el centro de la zaga, estará Antonio Rüdiger, mariscal del Real Madrid, pieza clave en todo el año. El alemán ha demostrado una gran seguridad durante toda la temporada, jugará su primera final de Champions con el equipo blanco y se puede decir que es el mejor central del mundo. Ya tiene una Copa de Europa en su palmarés, la ganada con el Chelsea en el año 2021. En los laterales, Dani Carvajal, otro que busca la sexta corona continental, formará por la banda derecha y Ferland Mendy por la izquierda.

Para acompañar a Fede Valverde y Toni Kroos en el centro del campo estará Camavinga, que partirá de titular en la posición de pivote ante la ausencia de Tchouaméni, que está lesionado y no llega a la final. Si especial es la final de Champions para Nacho, igualmente lo es para Kroos. Este será para el alemán su último partido con el Real Madrid tras 10 temporadas en las que consiguió la excelencia futbolística. El escenario para jugar su último encuentro con la camiseta blanca es inmejorable.

Y para finalizar y completar en el ataque del once de Ancelotti no habrá sorpresas en Wembley. Lo que funciona no se toca y por supuesto estarán sobre el césped del majestuoso estadio londinense Jude Bellingham acompañado del dúo brasileño formado por Rodrygo Goes y Vinicius. El ‘7’ del Real Madrid ha sido la gran figura de toda la Champions y pretenderá en Londres marcar por segunda vez en una final de Copa de Europa. Si sale de esta catedral del deporte rey como campeón de Europa, es muy probable que la próxima temporada se lleve todos los reconocimientos individuales.

La ausencia de Lunin

Ancelotti lleva tiempo teniendo claro que Courtois iba a ser el portero de la final, pero finalmente no hubo mayor debate, ya que Lunin ni siquiera está en Londres por culpa de una Gripe B que le dejó convaleciente y que le obligara a viajar a la capital inglesa este sábado.

La Gripe B es una gripe común. La misma que cualquiera de nosotros podemos sufrir en cualquier momento. No es nada grave, de hecho, es una enfermedad leve, pero es contagiosa. Dicha enfermedad impidió a Lunin estar el lunes en el Open Media Day de la UEFA en Valdebebas y entrenar junto a sus compañeros el mismo lunes y el martes. El pasado miércoles, ya recuperado, lo hizo en solitario para guardar la cuarentena y no contagiar al resto del equipo, al igual que el jueves.

Alineación del Real Madrid

Esta será la alineación del Real Madrid para disputar la final de la Champions contra el Borussia Dortmund: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.