Carlo Ancelotti ya tiene cerrado el equipo para la final de la Champions League. El técnico italiano no tiene ninguna duda sobre el once que saldrá al terreno de juego del estadio de Wembley el próximo 1 de junio a partir de las 21:00 horas. El Real Madrid jugará ante el Borussia Dortmund con un equipo de garantías que será prácticamente el mismo que vino disputando las eliminatorias de esta Copa de Europa.

El entrenador italiano lleva pensando con su equipo técnico el equipo titular que saldrá a la final de Wembley y ya lo tiene cerrado. Ancelotti ya trazó el plan hace unas semanas de cómo afrontar el partido ante el Dortmund y cuando todavía quedan 10 días para jugarse el partido, el once está cerrado. Carlo no tiene ninguna duda sobre el equipo que saldrá al terreno de juego del estadio de Wembley el próximo 1 de junio a partir de las 21:00 horas.

Lo tiene ya todo claro Carlo Ancelotti y su staff. Será el once de gala de toda la temporada con un importante cambio en la portería. Lunin era el titular hasta ahora, ha rendido a las mil maravillas, pero será Courtois quien defienda la portería del Real Madrid en Londres. Como adelantó OKDIARIO, Ancelotti decidió que Lunin jugara ante el Villarreal (partido disputado la semana pasada) y que Courtois fuera el guardameta en el encuentro ante el Betis con el que se cierra la gran Liga que ha firmado el Real Madrid. Y tras ello, el belga será el portero de la final de la Champions.

Courtois es el mejor guardameta del mundo y en los partidos que jugó tras recuperarse de su lesión -ante Cádiz, Granada y Alavés, todos ellos de Liga- demostró que está a un gran nivel. En el cuerpo técnico del Real Madrid, en especial con la figura de Luis Llopis, entrenador de porteros, se tuvo claro que si Courtois estaba al cien por cien él era quien jugaría la final de Champions.

En defensa, lo más llamativo es que Nacho será titular en un partido muy especial para él. El canterano será quien ejerza de capitán del Real Madrid ante la posibilidad de levantar, con el brazalete en el brazo, su primera Copa de Europa, la sexta de toda su carrera profesional. Y especial también porque se espera que sea su último partido con el equipo blanco. Nacho supera en la batalla por la titularidad en Wembley a Militao, que quedó señalado tras el empate ante el Villarreal.

A su lado, en el centro de la zaga, estará Antonio Rüdiger, mariscal del Real Madrid, pieza clave en todo el año. El alemán ha demostrado una gran seguridad durante toda la temporada y jugará su primera final de Champions con el equipo blanco. Ya tiene una Copa de Europa en su palmarés, la ganada con el Chelsea en el año 2021. En los laterales, Dani Carvajal por la banda derecha y Ferland Mendy por la izquierda.

Para acompañar a Fede Valverde y Toni Kroos en el centro del campo estará Camavinga, que partirá de titular en la posición de pivote ante la ausencia de Tchouaméni, que está lesionado y no llega a la final, por lo que Ancelotti lleva ya trabajando con Camavinga en el centro del campo. Si especial es la final de Champions para Nacho, igualmente lo es para Kroos. Este será para el alemán su último partido con el Real Madrid tras 10 temporadas en las que consiguió la excelencia futbolística.

Y para finalizar y completar en el ataque del once de Ancelotti no habrá sorpresas en Wembley. Lo que funciona no se toca y por supuesto estarán sobre el césped del majestuoso estadio londinense Jude Bellingham acompañado del dúo brasileño formado por Rodrygo Goes y Vinicius. El ‘7’ del Real Madrid ha sido la gran figura de toda la Champions y pretenderá en Londres marcar por segunda vez en una final de Copa de Europa.

Así, Ancelotti tiene totalmente cerrado el once que jugará en Wembley con Courtois en portería, Carvajal, Nacho, Rüdiger y Mendy en defensa, Camavinga, Kroos y Valverde en el centro del campo y Bellingham, Rodrygo y Vinicius arriba. Un equipo de garantías que sólo tendrá dos bajas: Alaba y Tchouaméni.

Pintus, clave en esta semana

Antes de esa final de Champions todavía el Real Madrid tendrá el duelo ante el Betis en el Bernabéu correspondiente a la última jornada de Liga. Antes de ese encuentro, Pintus ha cogido las riendas del equipo para que llegue a Londres en el mejor estado físico. Ancelotti y sus hombres creen ciegamente en los métodos de Antonio Pintus. Los planes físicos que siempre lleva a cabo el italiano con los futbolistas siempre tienen el efecto buscado, que no es otro que conseguir que las piernas de los jugadores respondan en momentos de máxima exigencia, como ocurrirá el próximo 1 de junio en Londres.