Rafa Nadal acudió este lunes a su habitual sesión fotográfica en el Puente Alejandro III, de París, para posar con la Copa de los Mosqueteros con la Torre Eiffel de fondo. Lo hizo horas antes de volar a España, donde espera someterse a un nuevo tratamiento en el pie que le permita alargar el máximo posible su carrera y como principal objetivo a corto plazo llegar en condiciones para disputar Wimbledon -del 27 de junio al 10 de julio-. Antes, pasará por la Academia Rafa Nadal de Manacor, para añadir un título más a su particular vitrina de trofeos.

Han sido unos días de muchas emociones e incertidumbre, pero el resultado ha sido mejor de lo esperado: Rafa Nadal volvió a conquistar una vez más Roland Garros y ya van 14. La leyenda de Nadal continúa en París, al tiempo que extiende el récord de Grand Slams conquistados hasta 22, dos más que sus perseguidores Roger Federer y Novak Djokovic. El balear acudió este lunes al Puente Alejandro III, sobre las aguas del Sena, para posar con la copa de campeón de Roland Garros. Una foto más que añadir a su particular álbum en París.

Una vez termine sus compromisos en París, Nadal volará a España, con una primera parada en Mallorca para dejar junto al resto de trofeos su última adquisición: su 14º Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada y el cuarto título en lo que va de año. La Copa de los Mosqueteros lucirá junto al resto de trofeos conquistados por Nadal a lo largo de su carrera, un espectacular museo del que se puede disfrutar en su academia en Manacor.

Después, Nadal volará a Barcelona donde espera someterse a un nuevo tratamiento con el objetivo de alargar su carrera. Para conquistar su 14º Roland Garros, el balear necesitó jugar infiltrado desde la segunda ronda en París para dormir su pie y que el dolor no le impidiera permanecer en la pista. Ahora, Nadal y su equipo esperan dar con otro tratamiento que le permita llegar en condiciones de disputar Wimbledon, torneo en el que no compite desde 2019.

Tras conquistar Roland Garros, Nadal habló de sus planes a corto plazo. El balear reconoció en rueda de prensa que su objetivo es jugar Wimbledon -del 27 de junio al 10 de julio-, si bien todo depende de cómo reaccione el pie al nuevo tratamiento al que va a someterse. «Estaré en Wimbledon si mi cuerpo está preparado. Me encanta el torneo, no me gustaría perdérmelo, tengo recuerdos preciosos allí. Hay que ir paso a paso, si todo funciona y me veo listo para pelear por el título, allí estaré», aseguró el ganador de 22 Grand Slams.

«Wimbledon siempre es una prioridad para mí. Si soy capaz de competir con antiinflamatorios, entonces jugaré, pero no voy a volver a competir inyectándome anestesia. Veremos cómo evoluciona todo en las próximas semanas», añadió Nadal sobre su presencia en el torneo que se disputa en el All England Club de Tennis.

Nadal y su equipo confían en que el nuevo tratamiento, que consiste en inyecciones con radiofrecuencia pulsátil, funcione. Así, en función del resultado y de sus sensaciones, evaluará si está en condiciones de disputar Wimbledon. Los torneos previos en hierba, como Queen’s, quedan descartados por cuestión de tiempo. En el caso de que el tratamiento no diera el resultado esperado, Nadal se tomaría un descanso y buscaría ponerse de nuevo en marcha en verano, de cara a preparar la gira americana, con el US Open como principal objetivo.