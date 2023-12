El mundo del fútbol vuelve a verse salpicado con un escándalo relacionado con un sextape. Hwang Ui-jo, delantero coreano que juega en el Norwich City que compite en la EFL Championship cedido por el Nottingham Forest, ha sido suspendido para por la seleccion de Corea del Sur y no jugará con el combinado nacional tras tras ser acusado de grabar un vídeo sexual a su ex novia sin su consentimiento.

El escándalo surgió después de la mediática ruptura de Hwang Ui-jo con la actriz y cantante Hyomin, del famoso grupo T-ARA de KPop, el pasado mes de marzo. En Corea del Sur se filtraron vídeos en internet del futbolista teniendo relaciones sexuales con una supuesta ex novia, seguidos de acusaciones de trampa y engaño.

«Los videos filtrados fueron grabados tras llegar a un acuerdo con su ex novia. Hwang ha sido chantajeado constantemente desde el 7 de mayo de 2023. El chantajista filtró ilegalmente videos de Hwang y su exnovia, y aunque no podemos estar seguros de que sea la misma persona, ha habido difusión indiscriminada de información y peticiones financieras», compartió el equipo legal Hwang Ui-jo.

BREAKING | The KFA announced that it has decided to exclude Hwang Ui-jo from the national team until the results of the investigation into his alleged illegal filming are released. pic.twitter.com/QI2glbSBi1

— Korea Football News (@KORFootballNews) November 28, 2023