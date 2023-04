Nuevo escándalo de Dele Alli: rodeado de mujeres en una cama y su novia responde desnudándose

Dele Alli fue una de las grandes promesas del fútbol de Inglaterra hasta no hace mucho tiempo. Sin embargo, las lesiones y los problemas extradeportivos han acabado con esas expectativas. Ahora juega en el Besiktas y acaba de ser operado de una nueva lesión, pero antes de ser intervenido hizo una fiesta con varias mujeres y amigos, un escándalo vuelve a colocarle en el ojo del huracán.

Han salido a la luz fotos en la que el jugador británico aparece fumando presuntamente ‘hippy crack’ de un globo, y el diario The Sun calcula que se gastó unos 6.000 euros en esa fiesta, en la que también se le pudo ver en una cama junto a las mujeres y sus amigos, algo que no habrá gustado nada a su novia, la influencer Cindy Kimberly. Con ella empezó hace bastantes años, pero cortaron durante una época en la que al futbolista le fotografiaron besándose con María Guardiola.

FALLEN England star Dele Alli sprawls on a bed with four girls and three male pals during a night partying.#delealli #partytime pic.twitter.com/pZvW1feg3i

