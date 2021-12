El romance de la semana en el mundo del corazón es sin duda el que, según la revista Diez Minutos, protagonizan Dani Martín y la influencer María Partida, más conocida en las redes sociales como Meriloves. La propia revista ha cazado a ambos juntos en público paseando por Madrid y asegura que el cantante ha encontrado la ilusión en lo que se refiere al amor con esta joven de 33 años

«Ahora me apetece porque gracias a la terapia me quiero un montón y sé que tengo mucho que ofrecer. La vida es muy corta, quiero ser feliz abajo también, no solo en la nube. Quiero caminar, correr, enamorarme, querer de verdad, atreverme, olvidarme de gustar a todos, acariciarme a mí, al imperfecto, al real», explicó hace unas semanas Dani Martín sobre su situación sentimental y sus ganas de conocer a alguien. Dicho y hecho.

Pero, ¿quién es Meriloves? Esta Licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales de 33 años es una reconocida influencer en nuestro país. Sin ir más lejos, recientemente trabajó con Women’secret y Laura Escanes. Según la citada revista, Dani Martín la conoció en una comida por medio de María Pombo (una de las mejores amigas de la joven) y su marido, Pablo Castellano, íntimo del cantante desde la infancia.

Desde entonces, ambos han puesto de su parte para poder verse en repetidas ocasiones pese a la dificultad de cuadrar agendas sobre todo por la gira de Dani Martín con su nuevo disco ‘No, no vuelven’. Diez Minutos va más allá y además de publicar una foto en la que aparecen juntos asegura que ambos han acabado solos en casa de Dani tras una de sus cenas. Meriloves tiene una hija de dos años, fruto de su fugaz matrimonio con Pedro Mosquera, canterano y ex jugador del Real Madrid, con quien se casó en 2018 y del que se separó dos años después, algo que no es un impedimento para el cantante.