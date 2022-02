Nueva chapuza en un sorteo de la UEFA, ésta vez en el de octavos de final de la Youth League, la competición europea de juveniles que aglutina a los mejores clubes en edad de formación. Otro despropósito en la composición de los bombos llevó a una escena surrealista durante la confección de los ocho emparejamientos, que recordó lo acontecido hace semanas con el sorteo de los mayores en la Champions League.

Esta vez no se hicieron esperar los acontecimientos. Los equipos, divididos entre ganadores de grupo y segundos clasificados, debían emparejarse de una forma sencilla. No existía ningún condicionante más allá de que no podían cruzarse de nuevo equipos que provenían del mismo grupo de la fase previa. Así, la primera bola extraída fue la del Liverpool. Hasta ahí, todo normal. Los reds podían ser emparejados con hasta siete clubes, la única excepción era el Atlético de Madrid, rival con el que compartió travesía en la fase de grupos.

Pero la bola extraída por los responsables del sorteo de la UEFA, que contaron con la mano inocente del ex del Barça, Inter o PSG Maxwell, extrajeron precisamente la bola del Atlético de Madrid, la única que por los condicionantes del sorteo debía estar inhabilitada pero con la que no se hizo distinción a la hora de extraer la bola.

El presentador explicó que no podían cruzarse ambos equipos y que se extraería otra bola como rival del Liverpool. La siguiente que se extrajo fue la del Gent, rival que se enfrentará al cuadro inglés en los octavos de final del torneo europeo de juveniles.

La UEFA continúo con normalidad y la bola extraída del Atlético de Madrid se mantenía a la espera, siendo la siguiente bola extraída su rival. El azar deparó que el siguiente club en salir sería el Real Madrid, por lo que habrá un derbi madrileño en esta ronda.

El sorteo de la UEFA Youth League continuó con normalidad siguiendo el mismo protocolo, sin extraer antes aquellos rivales que por reglamento y condicionantes no podían emparejarse juntos. Por suerte, no se repitió esta carambola en los siguientes cruces y el procedimiento finalizó sin más esperpentos de este tipo.

🆚 The @UEFAYouthLeague round of 16 draw is complete. Which is the standout fixture for you?#UYL pic.twitter.com/ihVhtgknht

— UEFA (@UEFA) February 14, 2022