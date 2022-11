La novia de Puyol rompe su silencio y desmiente lo que todos pensaban de Shakira

Si hay un compañero dentro de los terrenos de juego que se asocie a la trayectoria futbolística de Gerard Piqué, ese es Carles Puyol. Ambos formaron una pareja de céntrales histórica en el Fútbol Club Barcelona, en la época de mayores éxitos de su historia reciente, y su relación se extendió de lo profesional a lo personal, más allá del césped, por lo que tanto Puyol como su pareja, Vanesa Lorenzo, son voces autorizadas para hablar del estado anímico de Piqué y también de la situación de su ex pareja, Shakira Mebarak.

En el pasado, era habitual ver a ambas parejas cenando o compartiendo un rato para tomar algo, así como a Geri y Puyi haciendo lo propio por su cuenta. Esto se reprodujo tras la retirada de Carles, abriendo una etapa personal magnífica entre ambos de la que también disfrutaron sus parejas. Vanesa Lorenzo, que sigue enamorada y junto a Puyol en la actualidad, se pronunció sobre Shakira, meses después de que la colombiana y el gran amigo de Carles, Gerard Piqué, pusieran punto y final a su relación sentimental de manera abrupta, con rumores de infidelidad del futbolista con la que ahora es su nueva novia, Clara Chía Martí.

Lorenzo acudió a un acto de nutrición y habló de la ruptura de Piqué y Shakira, preguntada por los medios presentes en el evento. «Sé que Carles ha hablado con él porque son muy amigos. Sí bueno, además él también ha pasado por eso así que sabe perfectamente cómo se siente su amigo», afirmó Vanesa, haciendo referencia a la ruptura, hace ya muchos años, de Carles Puyol con la modelo española Malena Costa, con la que estuvo un tiempo de noviazgo antes de conocer a su actual pareja.

La cosa no quedó ahí, y es que Vanesa Lorenzo continuó respondiendo sin tapujos a las preguntas y otra de las que llegó estaba relacionada con Shakira, ex pareja de Piqué y con la que la mujer de Carles Puyol, como decíamos, tenía una muy buena relación en tiempos de noviazgo con Gerard. «Yo me llevo muy bien con ella, aunque se ha dicho que no tenía relación con las mujeres de los futbolista. Siempre me ha parecido una mujer estupenda», contestó sin remordimiento Lorenzo, a la que no le importa que la cantante colombiana haya roto con Piqué y lo sabe separar de la amistad que había fraguado con Shakira.

Sólo el futuro sabe si estas buenas palabras de Vanesa Lorenzo hacia Shakira se podrán reproducir con la nueva pareja de hecho de Gerard Piqué, la joven Clara Chía Martí, con la que tanto Lorenzo como también Puyol y el propio Piqué tienen una diferencia de edad amplia. Sin embargo, la sencillez que caracteriza a la joven modelo e influencer, según los que más la conocen, jugaría totalmente a favor de la adaptación a las amistades de Piqué, que siguen y seguirán con él en esta nueva etapa de su vida.