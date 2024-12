La NBA se pone dura por el combate de boxeo en el Suns-Mavs: ocho partidos de sanción a los implicados

La NBA ha metido una sanción ejemplar a los tres jugadores que protagonizaron el combate de boxeo en el Suns-Mavericks. A los organizadores no les ha temblado el pulso a la hora de tomar una decisión después de los lamentables incidentes vividos hace poco más de 24 horas. El alero de los Dallas Mavericks, Naji Marshall, ha sido el que ha recibido el castigo más severo con cuatro partidos de sanción y sin sueldo.

Por su parte, el pívot de los Phoenix Suns, Jusuf Nurkic, ha sido sancionado con tres partidos, mientras que PJ Washington, alero de los Mavs, le han castigado con un partido por participar en el altercado. Tanto Nurkic como Washington no recibirán su sueldo en el período de su suspensión. La decisión fue tomada por el director de operaciones de baloncesto de la NBA, Joe Dumars, por un incidente ocurrido en el tercer período del partido entre Mavericks y Suns del pasado viernes.

A falta de 9:02 para finalizar el tercer cuarto, y con los Mavs controlando claramente el marcador (44-60), Nurkic y Marshall se encararon tras una falta ofensiva del jugador de los Suns. Nurkic golpeó en la cabeza a Marshall, quien respondió con un puñetazo en la cara de su rival. En medio del caos, PJ Washington empujó a Nurkic al suelo.

