Combate de boxeo en la NBA: expulsan a tres jugadores en el Suns-Mavericks tras liarse a puñetazos

El Footprint Center de Phoenix se convirtió, por momentos, en un ring de boxeo improvisado. Y es que el partido de NBA entre los Suns y los Dallas Mavericks de la madrugada de este sábado terminó con tres expulsados, Jusuf Nurkic, Naji Marshall y P.J. Washington, después de que los tres jugadores se enzarzaran a puñetazos en una tangana sobre la pista.

El incidente tuvo lugar a falta de 9:02 para el final del tercer cuarto, después de que Nurkic sobre Daniel Gafford y Marshall le recriminase la acción, encarándose con el jugador de los Suns, que respondió con un manotazo en la cara al alero de los Mavericks.

Fue entonces cuando el norteamericano propinó un puñetazo al bosnio en respuesta, antes de que Washington se metiese en la pelea con un fuerte empujón que mandó al suelo a Nurkic. Los árbitros revisaron la jugada justo después y decidieron expulsar a los tres.

Jason Kidd, técnico de los Mavericks, explicó el incidente más tarde: «Las emociones pueden subir de tono, así que nuestros chicos se protegen unos a otros. Hablamos de ello y se demostró esta noche». El entrenador de los Suns, Mike Budenholzer, por su parte, consideró que «ese nivel de altercado no es bueno para nuestro equipo, no es bueno para nadie individualmente, no es bueno para nuestra liga».

Los Mavericks se llevaron la victoria por 89-98 sobre los Suns, aunque las expulsiones de Naji Marshall y P.J. Washington dejan al equipo de Kidd corto de efectivos, especialmente tras la lesión de Luka Doncic por un problema en la pantorrilla que le hará estar fuera de la pista alrededor de un mes.

Kyrie Irving con 20 puntos fue el máximo anotador de Dallas, que contó con los 16 de Daniel Gafford y 15 de Maxi Kleber y Spencer Dinwiddie, ambos suplentes. Para los Suns (15-15), Kevin Durant anotó 35, pero además de él tan solo Royce O’Neale (14) y Bradley Beal (11) superaron los 10 puntos.