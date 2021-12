La temporada NBA se asoma al cumplimiento de su primer tercio, lo cual reporta conclusiones iniciales sobre los caminos de cada franquicia. Los Dallas Mavericks no han salido bien parados con un récord sensiblemente negativo que no cumple con las expectativas marcadas sobre un equipo en potencial crecimiento y fruto de este análisis el señalado vuelve a ser su estrella, Luka Doncic, con números indiscutibles pero también con el run run de un posible sobrepeso que está limitando sus posibilidades y las de los Mavs.

Uno de los analistas más reputados de la NBA e histórico jugador de Indiana Pacers, Reggie Miller, habló en TNT de los kilos que podrían sobrarle a Luka y que impiden que llegue a su techo a nivel físico en los partidos. «En este momento le veo más pesado que nunca. Sé que ha tenido un verano largo, con los Juegos Olímpicos, pero mira cómo está subiendo y bajando. Realmente no está corriendo», aseguró el histórico tirador norteamericano, que se centró en el margen de mejora del esloveno. «Si eres Doncic tienes las llaves del reino. Es una superestrella, pero podría ser mucho mejor. Y mejorará. Para mí tiene que adelgazar y mejorar en defensa».

Doncic no es uno de los jugadores más atléticos de la NBA, como se puede comprobar a simple vista, pero sí uno de los mejores con los números en la mano, así como en sensaciones. Con sólo 22 años y enrolado en el inicio de su cuarto año en el campeonato norteamericano, Luka vuelve a destacar sobremanera con unas estadísticas de 25,5 puntos de media por partido, a los que hay que sumar un promedio de 8 rebotes y 8,5 asistencias.

Sin embargo, su carencia física explicada desde su posible sobrepeso le lleva a «acabar agotado los partidos», como deslizó Kevin Harlan, que narraba el encuentro con Miller en TNT, sobre las opiniones que circulan en el entorno de los Mavericks.

El propio Luka tomó la palabra al término del encuentro ante Brooklyn Nets, donde los Mavs cedieron en los momentos decisivos frente a una de las franquicias llamadas a luchar por el anillo, y no se escondió a la hora de considerar su físico. «La gente va a hablar de eso sí o sí, pero sé que tengo que hacerlo mejor. Tuve un verano largo y luego me relajé un poco. Después de los Juegos me tomé tres semanas de descanso. Dije que me relajaría un poco, tal vez demasiado, y que tenía que volver a la normalidad», reconocía.

Evolución ¿a peso pesado?

El peso oficial de Doncic en la página de la NBA son 104 kilos, una cifra considerable si analizamos una altura que sobrepasa por un centímetro los dos metros de altura. Luka, en su etapa en el Real Madrid, vivió un estirón que le llevó a estar más delgado de lo habitual, pero nunca fue un jugador extremadamente atlético ni con atributos destacados en velocidad y potencia.

La polémica sobre los kilos de Doncic, ya sean adaptables a su juego o sobrantes si hablamos de la mejor versión del base, se acrecienta con las palabras del periodista Tim MacMahon, de ESPN, al hilo de un artículo de próxima publicación sobre la marcha de la leyenda Rick Carlisle de Dallas el pasado verano. En él se desvelaría una información de que Luka habría llegado a los dos últimos training camp de pretemporada con un peso de 118 kilos, exagerado teniendo en cuenta altura, cualidades y posición del jugador, pero consecuentes con la «relajación» reconocida por Doncic el pasado verano.