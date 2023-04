Samir Nasri fue uno de los grandes talentos franceses de la generación de Karim Benzema, pero sus problemas extradeportivos como el sobrepeso le pasaron una mala jugada especialmente con Pep Guardiola en el Manchester City cuando el técnico catalán aterrizó en la ciudad inglesa. No obstante, el ex jugador del Sevilla o Marsella, entre otros, tiene buenas palabras hacia él. «Guardiola es prepotente, en el buen sentido…», relata.

«Guardiola sabe que es el mejor entrenador y te lo deja claro. Pep sabe lo que aporta al club y sabe que cuando llegó al City tenía carta blanca. Entonces, para él, es bastante fácil imponer su ley. Después es una persona franca y honesta», comienza Nasri.

Pese a este carácter del que había sido entrenador del Bayern de Munich y Barcelona, Nasri consiguió hacerle cambiar de opinión en algunos aspectos: «Se enfadó muchas veces conmigo. Me decía que era un desperdicio de jugador, que no debía estar jugando ahí sino en el Barcelona. Quería que me quedara y jugara allí. Pero le dije que no podía garantizarme de ser titular y yo necesitaba jugar. Me dijo que pensaba que me equivocaba, pero que en todo caso me quedarían dos años de contrato».

Otro de los grandes problemas que explica Nasri en una entrevista para L’Equipe fue su sobrepeso con el que llegó al inicio de temporada 2016/2017: «Hice mi primer entrenamiento, y todo iba bien, Guardiola estaba contento conmigo. Al día siguiente me vuelve a convocar Pep y ahí me grita lo de mi peso (llegó con sobrepeso a la pretemporada)».

76 kilos

«Cuando llegué Guardiola me dijo que mi peso debía ser 76 kilos. Yo no había pesado eso desde que jugaba en Marsella, porque en la Premier siempre hay un programa para coger más músculo. Él quiere jugadores finos, físicos. Yo llegué con cuatro kilos más de los que normalmente debía tener. Con Guardiola, si tienes 2,5 de más no te puedes entrenar con el grupo. Entonces me entrené yo solo por mi cuenta», argumentó el francés

Luego, en julio de 2016, un año después a su llegada con sobrepeso, Guardiola seguía confiando en el francés: «Samir (Nasri) llegó con un poco de sobrepeso, pero está mucho mejor ahora. Todavía le sobra algún kilo. La temporada pasada estuvo lesionado y queremos evitar eso».